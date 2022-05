Nissan vykázal prvý celoročný čistý zisk po troch rokoch

Tokio 12. mája (TASR) – Japonská automobilka Nissan vo štvrtok oznámila, že v uplynulom finančnom roku 2021/2022, ktorý sa skončil 31. marca, sa dostala z červených čísiel a vykázala zisk, prvý po troch rokoch. Odôvodnila to úsporami nákladov a pozitívnymi podmienkami na trhu v USA.



Japonský automobilový gigant vykázal za 12 mesiacov do konca marca 2022 čistý zisk 215,5 miliardy jenov (1,57 miliardy eur). Prekonal tak svoju vlastnú prognózu, v ktorej počítal so ziskom 205 miliárd JPY. Bol to tiež jeho prvý čistý zisk od fiškálneho roka 2018/2019.



Nissan oznámil tiež prevádzkový zisk 56 miliárd JPY za 4. štvrťrok 2021/2022 (január - marec). Tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí mu predpovedali zisk 38,3 miliardy JPY po prevádzkovej strate 19 miliárd JPY v rovnakom období vlani.



Tretí najväčší japonský výrobca automobilov odhaduje, že prevádzkový zisk v tomto finančnom roku 2022/2023 vzrastie na 250 miliárd JPY.



Nissan však rovnako ako iní výrobcovia automobilov čelí dvojitej výzve - rastúcim nákladom na suroviny a problémom v dodávateľských reťazcoch, ktoré sa zhoršili v dôsledku blokád na zastavenie ochorenia COVID-19 v Číne. Upozornil preto, že trhové prostredie v aktuálnom obchodnom roku bude "prísnejšie" ako v minulom aj pre vojnu na Ukrajine.



Nissan čelil v uplynulých rokoch sérii problémov, od slabého dopytu až po dôsledky zatknutia bývalého šéfa Carlosa Ghosna, ktorý je teraz medzinárodne hľadaným utečencom a ukrýva sa v Libanone.



TASR správu prevzala z AFP.