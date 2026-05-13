< sekcia Ekonomika
Nissan vykázal stratu 533 miliárd, tento rok však čaká návrat k zisku
Podobne ako ďalšie japonské automobilky, aj Nissan ovplyvňujú americké dovozné clá, vojna na Blízkom východe a tvrdá konkurencia zo strany čínskych firiem, okrem toho má však aj vlastné problémy.
Autor TASR
Tokio 13. mája (TASR) - Japonská automobilka Nissan vykázala vysokú stratu aj za minulý obchodný rok, druhý rok po sebe. Oproti predchádzajúcemu obchodnému roku však strata klesla a automobilka uviedla, že tento rok očakáva návrat k zisku. Informovali o tom agentúry AFP, Reuters a Kjódó.
Podobne ako ďalšie japonské automobilky, aj Nissan ovplyvňujú americké dovozné clá, vojna na Blízkom východe a tvrdá konkurencia zo strany čínskych firiem, okrem toho má však aj vlastné problémy. Tie sa začali už v roku 2018, keď bol zatknutý vtedajší šéf spoločnosti Carlos Ghosn, ktorému sa neskôr podarilo z Japonska utiecť. Záchranou sa javila fúzia s ďalšou japonskou automobilkou Honda, rokovania však skončili neúspechom po tom, ako Honda navrhla, aby sa Nissan stal jej divíziou. Koncom roka 2024 spustil Nissan bolestivý proces reštrukturalizácie, súčasťou ktorého je zatváranie závodov a do konca obchodného roka 2027/2028 zrušenie 20.000 pracovných miest.
Za obchodný rok 2025/2026, ktorý sa skončil v marci, oznámil Nissan čistú stratu 533 miliárd jenov (2,88 miliardy eur). Je to výrazná strata druhý rok v rade, v porovnaní s rokom 2024/2025 však klesla, a to o 138 miliárd jenov.
Na druhej strane, prevádzkový zisk sa znížil. V roku 2024/2025 dosiahol 69,8 miliardy jenov, za rok 2025/2026 to bolo 58 miliárd jenov.
V tomto obchodnom roku však firma očakáva návrat k čistému zisku a lepšie by sa mal vyvíjať aj prevádzkový zisk. V jeho prípade očakáva Nissan zvýšenie na viac než trojnásobok. Spoločnosť predpokladá, že za obchodný rok 2026/2027 dosiahne čistý zisk na úrovni zhruba 20 miliárd jenov a prevádzkový zisk okolo 200 miliárd jenov.
Vyššie by mali byť aj tržby. Za obchodný rok 2025/2026 ich Nissan vykázal na úrovni 12 biliónov jenov, čo predstavuje pokles o 4,9 %. Dôvodom je najmä pokles predaja áut na americkom trhu o 3,4 %. V tomto obchodnom roku očakáva zvýšenie tržieb zhruba na 13 biliónov jenov.
(1 EUR = 184,98 JPY)
Podobne ako ďalšie japonské automobilky, aj Nissan ovplyvňujú americké dovozné clá, vojna na Blízkom východe a tvrdá konkurencia zo strany čínskych firiem, okrem toho má však aj vlastné problémy. Tie sa začali už v roku 2018, keď bol zatknutý vtedajší šéf spoločnosti Carlos Ghosn, ktorému sa neskôr podarilo z Japonska utiecť. Záchranou sa javila fúzia s ďalšou japonskou automobilkou Honda, rokovania však skončili neúspechom po tom, ako Honda navrhla, aby sa Nissan stal jej divíziou. Koncom roka 2024 spustil Nissan bolestivý proces reštrukturalizácie, súčasťou ktorého je zatváranie závodov a do konca obchodného roka 2027/2028 zrušenie 20.000 pracovných miest.
Za obchodný rok 2025/2026, ktorý sa skončil v marci, oznámil Nissan čistú stratu 533 miliárd jenov (2,88 miliardy eur). Je to výrazná strata druhý rok v rade, v porovnaní s rokom 2024/2025 však klesla, a to o 138 miliárd jenov.
Na druhej strane, prevádzkový zisk sa znížil. V roku 2024/2025 dosiahol 69,8 miliardy jenov, za rok 2025/2026 to bolo 58 miliárd jenov.
V tomto obchodnom roku však firma očakáva návrat k čistému zisku a lepšie by sa mal vyvíjať aj prevádzkový zisk. V jeho prípade očakáva Nissan zvýšenie na viac než trojnásobok. Spoločnosť predpokladá, že za obchodný rok 2026/2027 dosiahne čistý zisk na úrovni zhruba 20 miliárd jenov a prevádzkový zisk okolo 200 miliárd jenov.
Vyššie by mali byť aj tržby. Za obchodný rok 2025/2026 ich Nissan vykázal na úrovni 12 biliónov jenov, čo predstavuje pokles o 4,9 %. Dôvodom je najmä pokles predaja áut na americkom trhu o 3,4 %. V tomto obchodnom roku očakáva zvýšenie tržieb zhruba na 13 biliónov jenov.
(1 EUR = 184,98 JPY)