Nissan vykázal stratu za finančný rok a oznámil ďalšie úspory

Jokohama 13. mája (TASR) - Japonská automobilka Nissan v utorok oznámila nový balík úsporných opatrení vrátane ďalšieho prepúšťania po tom, ako vykázala veľkú stratu za uplynulý finančný rok 2024/2025. Zároveň odložila zverejnenie prognóz svojich príjmov v aktuálnom roku. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.



Spoločnosť uviedla, že vo finančnom roku, ktorý sa skončil 31. marca 2025, zaznamenala stratu 670,9 miliardy jenov (4,08 miliardy eur) po zisku 426,6 miliardy JPY v predchádzajúcom fiškálnom roku. Prispel k tomu pokles predaja vozidiel v Číne aj v ďalších krajinách. Nissan v uplynulom finančnom roku vymenil tiež generálneho riaditeľa a jeho rokovania o fúzii s Hondou stroskotali.



Automobilka v utorok uviedla, že plánuje znížiť svoju globálnu pracovnú silu o 15 % alebo približne 20.000 zamestnancov a zredukuje počet závodov na desať zo 17 do fiškálneho roku 2026/2027, v rámci toho, čo nazvala plánom obnovy na vytvorenie štíhlejšieho a odolnejšieho podniku, ktorý sa rýchlejšie prispôsobí zmenám na trhu. V aktuálnom finančnom roku 2025/2026 chce znížiť svoje náklady o 250 miliárd JPY.



Nissan varoval tiež pred vplyvom ciel na dovoz áut do USA vo výške 25 % na svoje výsledky v aktuálnom roku 2025/2026. Nezverejnil prognózu čistého zisku v súčasnom finančnom roku, ktorý sa začal v apríli 2025.



Najhoršia čistá ročná strata spoločnosti bola 684 miliárd JPY vo fiškálnom roku 1999/2000, počas finančnej krízy, ktorá priniesla Nissanu partnerstvo s francúzskou automobilkou Renault.



Rovnako ako mnohí rivali aj Nissan má problém konkurovať čínskym značkám elektrických vozidiel, pričom jeho zisky ohrozujú aj americké clá. Nissan aj v predchádzajúcich rokoch čelil mnohým problémom vrátane zatknutiu bývalého šéfa Carlosa Ghosna v roku 2018. Automobilka, ktorej akcie za rok klesli takmer o 40 %, vymenovala v marci za generálneho riaditeľa Ivana Espinosu, ktorý pracuje v spoločnosti od roku 2003.



Ratingové agentúry znížili rating firmy do neinvestičného pásma, pričom Moody’s ako dôvod uviedla jej „slabú ziskovosť“ a „starnúce portfólio modelov“.



Tento mesiac Nissan odložil plány na výstavbu továrne na batérie v Japonsku. Zo všetkých veľkých japonských výrobcov automobilov bude Nissan pravdepodobne najviac zasiahnutý clom amerického prezidenta Donalda Trumpa na dovážané vozidlá. Jeho klientela je podľa analytikov citlivejšia na cenu ako v prípade konkurencie, takže „nemôže preniesť náklady na spotrebiteľov v takom rozsahu ako Toyota alebo Honda bez toho, aby utrpel výraznú stratu predaja“, upozornili analytici Bloomberg Intelligence.



(1 EUR = 164,46 JPY)