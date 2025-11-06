< sekcia Ekonomika
Nissan vykázal za svoj 2. štvrťrok stratu 106 miliárd JPY
Nissan vytvoril za tri mesiace do konca septembra čistú stratu vo výške 106 miliárd jenov (600 miliónov eur) a prevádzkový zisk 52 miliárd JPY. Tržby klesli o 3,8 %.
Autor TASR
Tokio 6. novembra (TASR) - Japonský výrobca automobilov Nissan vykázal za svoj druhý účtovný štvrťrok hlbokú stratu, spoločnosť však verí, že za celý finančný rok 2025/2026 pevne pokračuje na ceste k oživeniu. Bez vplyvu amerických ciel by sa na prevádzkovej úrovni podarilo dosiahnuť vyrovnaný výsledok, uviedol vo štvrtok generálny riaditeľ spoločnosti Ivan Espinosa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nissan vytvoril za tri mesiace do konca septembra čistú stratu vo výške 106 miliárd jenov (600 miliónov eur) a prevádzkový zisk 52 miliárd JPY. Tržby klesli o 3,8 %. Minulý týždeň spoločnosť varovala, že vo finančnom roku roku do konca marca 2026 utrpí prevádzkovú stratu vo výške 275 miliárd JPY. Analytici považujú Nissan za automobilku, ktorú v porovnaní s jej domácimi konkurentmi najviac zasiahli clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Tokio a Washington dosiahli v júli dohodu, na základe ktorej Spojené štáty znížili clá na japonský tovar z hroziacich 25 % na 15 %. Na japonské autá sa uplatňovala vyššia sadzba 27,5 % a jej zníženie na 15 % nadobudlo účinnosť až v druhej polovici septembra. Japonský vývoz automobilov do USA v septembri medziročne klesol o 24 %, čo bola veľká rana pre automobilové odvetvie, ktoré tvorí približne 8 % pracovných miest v tejto ázijskej krajine.
(1 EUR = 176,67 JPY)
