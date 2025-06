Nissan zápasí s finančnými problémami

Tokio 30. júna (TASR) - Japonská automobilka Nissan požiadala niektorých dodávateľov o odklad platieb. Poukázali na to interné e-maily a dokument spoločnosti, ktoré zverejnila agentúra Reuters. To naznačuje rozsah finančných ťažkostí japonskej firmy, ktorá za minulý obchodný rok vykázala stratu v prepočte za viac než 3,8 miliardy eur.



Podľa internej korešpondencie Nissan požiadal niektorých dodávateľov v Británii a Európskej únii o odklad platieb, čo by firme umožnilo udržať si ku koncu 1. štvrťroka nového obchodného roka 2025/2026 potrebný objem hotovosti. Nissan tak urobil aj ku koncu posledného štvrťroka minulého obchodného roka, ktorý sa skončil v marci.



Spoločnosť túto možnosť ponúkla dodávateľom s tým, že nebude pre nich nevýhodná. Ak odklad platieb prijmú, vyplatí im júnové platby do 15. augusta a v niektorých prípadoch v septembri, avšak tieto sumy budú zvýšené o úrok. Je pritom na dodávateľoch, či požiadavku Nissanu prijmú. „Môžu si vybrať, či chcú byť vyplatení okamžite, alebo neskôr s úrokom,“ uviedla japonská automobilka.



Nový šéf spoločnosti Ivan Espinosa, ktorý do vedenia Nissanu nastúpil v apríli, zverejnil plány na reštrukturalizáciu firmy. Tie zahrnujú prepustenie približne 15 % zamestnancov po celom svete a zatvorenie siedmich závodov. Cieľom je zníženie nákladov do dvoch rokov o 500 miliárd jenov (2,95 miliardy eur). Prepúšťanie sa týka aj závodu v britskom Sunderlande, pričom Nissan chce o redukcii pracovných miest v závode rokovať už tento týždeň.



„Najnovšie informácie ukazujú, v akej zložitej finančnej situácii Nissan je,“ povedal analytik Seidži Sugiura z Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. Za obchodný rok 2024/2025 vykázala firma čistú stratu v prepočte 4,5 miliardy USD (3,84 miliardy eur). Prognózu na tento rok spoločnosť nezverejnila.



(1 EUR = 169,24 JPY, 1 EUR = 1,1704 USD)