Nissan zastavuje rokovania o fúzii s Hondou

Tokio 5. februára (TASR) - Japonská automobilka Nissan sa rozhodla zastaviť rozhovory o fúzii s konkurenčnou firmou Honda. Uviedol to v stredu japonský ekonomický denník Nikkei, podľa ktorého je za týmto krokom nesúhlas Nissanu s návrhom Hondy, aby sa Nissan stal jej dcérskou firmou. Pôvodné plány hovorili o tom, že automobilky vytvoria holdingovú spoločnosť. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Dôvodom rozhodnutia Nissanu ukončiť rozhovory o fúzii je práve ostrý nesúhlas v automobilke s týmto návrhom," uviedol Nikkei. Podobnú správu zverejnila aj japonská televízia TBS.



Na rozhovoroch o fúzii, ktorá by vytvorila tretiu najväčšiu automobilku sveta, sa Honda a Nissan dohodli v decembri. Pôvodne plánovali, že ich dokončia v júni tohto roka.



Nissan a Honda v reakcii na správu Nikkei uviedli, že denník nevychádza z informácií firiem a že svoje budúce plány zverejnia oficiálne do polovice februára. Informácie v médiách však vyvolávajú otázky, do akej miery je Nissan zápasiaci s krízou schopný zvládnuť situáciu bez pomoci zvonka. Automobilka v súčasnosti realizuje plán reštrukturalizácie, ktorého súčasťou je zrušenie 9000 pracovných miest a 20 % celosvetovej výrobnej kapacity.



To sa odrazilo aj na vývoji akcií Nissanu, ktoré na burze v Tokiu klesli o takmer 5 % a následne bolo obchodovanie s nimi pozastavené. Naopak, akcie Hondy posilnili na záver obchodovania o viac než 8 %, pričom nakrátko vyskočili až o 12 %, keď investori privítali správy o nepokračovaní rozhovorov o fúzii.