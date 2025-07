Nissan zaznamenal v 1. účtovnom štvrťroku výraznú stratu

Tokio 30. júla (TASR) - Japonský výrobca automobilov Nissan zaznamenal vo svojom prvom účtovnom štvrťroku výraznú stratu. Spoločnosť zároveň v stredu oznámila, že vzhľadom na nepredvídateľné prostredie neposkytne prognózu zisku za celý rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vysoko zadlžená firma, ktorej plánovaná fúzia so spoločnosťou Honda tento rok stroskotala, ruší pracovné miesta a zatvára továrne v snahe dosiahnuť návrat k zisku. Automobilka oznámila, že za tri mesiace do konca júna vykázala čistú stratu vo výške 119 miliárd japonských jenov (693,6 milióna eur), zatiaľ čo tržby medziročne klesli takmer o 10 % na 2,7 bilióna JPY. Vzhľadom na to, že v súčasnosti je ťažké predpovedať, akému podnikateľskému prostrediu bude spoločnosť čeliť, zostáva výhľad prevádzkového zisku, čistého zisku a voľného cash flow na celý finančný rok neistý, uviedla automobilka.



Nissan sa dostal do straty v dôsledku klesajúceho predaja, najmä v Číne, kde nedokáže držať krok s miestnymi výrobcami elektromobilov, a obrovských nákladov na reštrukturalizáciu. Medzi japonskými automobilkami sa Nissan tiež považuje za výrobcu, ktorého najviac ohrozujú clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



(1 EUR = 171,58 JPY)