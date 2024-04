Nissan znížil prognózu príjmov za finančný rok do konca marca

Tokio 19. apríla (TASR) - Japonská automobilka Nissan v piatok znížila svoje prognózy tržieb a zisku za fiškálny rok 2023/2024, ktorý sa skončil 31. marca. Dôvodmi sú slabší, ako ako očakávaný predaj vozidiel, vyššie náklady a ďalšie faktory. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Tretí najväčší japonský výrobca automobilov z hľadiska objemu teraz odhaduje prevádzkový zisk za uplynulý finančný rok na úrovni 530 miliárd jenov (3,22 miliardy eur) namiesto 620 miliárd JPY. A čistý zisk očakáva vo výške 370 miliárd JPY a nie 390 miliárd JPY, pričom tržby by mali dosiahnuť 12,6 bilióna JPY (predtým 13 biliónov JPY).



Nissan predpokladá, že predaj jeho vozidiel dosiahol 3,44 milióna kusov, čo je menej ako 3,55 milióna kusov, ktoré očakával po revízii pred dvomi mesiacmi.



Generálny riaditeľ Makoto Učida na tlačovej konferencii povedal, že slabší predaj v Číne aj vplyv novoročného zemetrasenia na polostrove Noto viedli k zníženiu odhadov.



Vedenie Nissanu v piatok zopakovalo svoj cieľ zvýšiť ročný globálny objem predaja o jeden milión kusov do konca fiškálneho roka 2026 a urýchliť prechod na elektrické vozidlá.



V rámci novej stratégie sa Nissan snaží do roku 2030 vyrábať elektrické modely za rovnakú cenu ako tradičné autá so spaľovacím motorom.



(1 EUR = 164,82 JPY)