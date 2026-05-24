< sekcia Ekonomika
Nissan zrušil výrobu pohonných jednotiek pre elektromobily v Británii
V januári 2025 spoločnosť JATCO zverejnila plán investovať 48,7 milióna britských libier do výroby až 340.000 pohonných jednotiek pre elektrické vozidlá ročne v závode v Sunderlande.
Autor TASR
Tokio 24. mája (TASR) - Spoločnosť JATCO, divízia automobilovej skupiny Nissan Motor, zrušila svoj plán na výrobu pohonných jednotiek pre elektrické vozidlá (EV) v britskom Sunderlande. Dôvodom je slabý dopyt po elektromobiloch v Európe, napísal v nedeľu japonský denník Nikkei. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V januári 2025 spoločnosť JATCO zverejnila plán investovať 48,7 milióna britských libier (56,35 milióna eur) do výroby až 340.000 pohonných jednotiek pre elektrické vozidlá ročne v závode v Sunderlande. Neskôr v tom istom roku Nissan, ktorý čelil prudkému poklesu predaja v USA a Číne, oznámil, že zníži počet svojich automobilových výrobných závodov zo 17 na 10 a prehodnotí budúcnosť svojich závodov na výrobu pohonných jednotiek.
(1 EUR = 0,86418 GBP)
V januári 2025 spoločnosť JATCO zverejnila plán investovať 48,7 milióna britských libier (56,35 milióna eur) do výroby až 340.000 pohonných jednotiek pre elektrické vozidlá ročne v závode v Sunderlande. Neskôr v tom istom roku Nissan, ktorý čelil prudkému poklesu predaja v USA a Číne, oznámil, že zníži počet svojich automobilových výrobných závodov zo 17 na 10 a prehodnotí budúcnosť svojich závodov na výrobu pohonných jednotiek.
(1 EUR = 0,86418 GBP)