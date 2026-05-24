Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. máj 2026Meniny má Ela
< sekcia Ekonomika

Nissan zrušil výrobu pohonných jednotiek pre elektromobily v Británii

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V januári 2025 spoločnosť JATCO zverejnila plán investovať 48,7 milióna britských libier do výroby až 340.000 pohonných jednotiek pre elektrické vozidlá ročne v závode v Sunderlande.

Autor TASR
Tokio 24. mája (TASR) - Spoločnosť JATCO, divízia automobilovej skupiny Nissan Motor, zrušila svoj plán na výrobu pohonných jednotiek pre elektrické vozidlá (EV) v britskom Sunderlande. Dôvodom je slabý dopyt po elektromobiloch v Európe, napísal v nedeľu japonský denník Nikkei. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

V januári 2025 spoločnosť JATCO zverejnila plán investovať 48,7 milióna britských libier (56,35 milióna eur) do výroby až 340.000 pohonných jednotiek pre elektrické vozidlá ročne v závode v Sunderlande. Neskôr v tom istom roku Nissan, ktorý čelil prudkému poklesu predaja v USA a Číne, oznámil, že zníži počet svojich automobilových výrobných závodov zo 17 na 10 a prehodnotí budúcnosť svojich závodov na výrobu pohonných jednotiek.

(1 EUR = 0,86418 GBP)
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1