Nissan zvažuje presun časti svojich výrobných kapacít do USA

Tokio 9. apríla (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motor zvažuje presun časti svojich výrobných kapacít do Spojených štátov, aby zmiernila vplyv ciel, ktoré zaviedla administratíva prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Informáciu pôvodne priniesla japonská tlačová agentúra Kjódó, ktorá sa odvolala na úrady prefektúry Fukuoka, kde sa nachádzajú dva závody spoločnosti. Zástupcovia spoločnosti informovali miestnych predstaviteľov, že Nissan zvažuje obmedziť výrobu crossoverov Rogue, ktoré sa montujú v jednom z dvoch závodov v prefektúre na vývoz do USA, uviedla agentúra Kjódó. Spoločnosť teraz plánuje zvýšiť výrobu týchto vozidiel v Spojených štátoch. Nissan zároveň podľa agentúry plánuje v druhom svojom závode vo Fukuoke rozšíriť výrobu SUV Patrol, ktoré sú populárne na Blízkom východe a v Austrálii.



Automobilový sektor je dôležitým pilierom štvrtej najväčšej svetovej ekonomiky, ktorý priamo a nepriamo zamestnáva približne 5,6 milióna ľudí. Automobily tvorili v minulom roku približne 28 % japonského vývozu do USA v celkovej hodnote približne 142 miliárd dolárov (129,68 miliardy eur).



Spojené štáty s účinnosťou od 5. apríla zaviedli plošné clá vo výške 10 % na dovoz prakticky všetkých tovarov do Spojených štátov. Okrem toho začalo v USA 3. apríla platiť clo vo výške 25 % na dovážané automobily. V stredu 9. apríla vstúpili do platnosti ďalšie clá na mnohých obchodných partnerov USA. V prípade Japonska ich Washington stanovil na úrovni 24 %.



(1 EUR = 1,095 USD)