Nissan zvýšil v 3. kvartáli zisk o viac než polovicu

Jokohama 9. februára (TASR) - Japonská automobilka Nissan zaznamenala v 3. kvartáli súčasného obchodného roka rast čistého zisku o viac než polovicu, k čomu dopomohlo zvýšenie tržieb o takmer 30 %. Okrem toho, prevádzkový zisk vyskočil o vyše 150 %. Výsledky spoločnosti výrazne zlepšilo oslabenie jenu a zníženie nákladov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu teletrader.



Čistý zisk v 3. kvartáli obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, dosiahol 50,6 miliardy jenov (359,35 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená rast o 54,7 %.



Prevádzkový zisk vzrástol o 155 % na 133,1 miliardy jenov a vysoko prekonal očakávania trhov. Analytici počítali so zvýšením prevádzkového zisku na necelých 105 miliárd jenov. Firma zároveň v tomto ukazovateli ponechala odhad na celý obchodný rok na pôvodnej úrovni. Aj naďalej počíta s tým, že za rok 2022/2023, ktorý sa skončí 31. marca, dosiahne prevádzkový zisk 360 miliárd jenov.



Čisté tržby spoločnosti dosiahli za 3. kvartál 2,8 bilióna jenov a oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje rast o 29 %. Od začiatku roka 2022/2023 sa tržby zvýšili medziročne o 22 % na 7,5 bilióna jenov.



(1 EUR = 140,81 JPY)