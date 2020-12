Nitra bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom vyše 88 miliónov eur

Nitra 4. decembra (TASR) – Mesto Nitra bude na budúci rok hospodáriť so sumou 88.353.260 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2021. Mestskí poslanci ho budú schvaľovať na svojom zasadnutí 10. decembra.



Magistrát počíta na budúci rok s bežnými príjmami vyše 74 miliónov eur a výdavkami v hodnote viac ako 71 miliónov eur. Príjmy z finančných operácií by mali dosiahnuť sumu 13,2 milióna eur a výdavky 6,8 milióna eur. V rámci kapitálového rozpočtu výdavky presiahnu príjmy o vyše 9,3 milióna eur. Tento schodok mesto plánuje vykryť z prebytkov bežného rozpočtu a z finančných operácií.



Ako sa uvádza v návrhu rozpočtu, radnica očakáva daňové príjmy v sume 50.462.000 eur. Predstavujú 57,11 percenta z celkových príjmov. Daň z príjmu fyzických osôb magistrát iba odhaduje, pretože ministerstvo financií zatiaľ nezverejnilo svoje prognózy. Mesto však očakáva, že na výšku príjmov z tejto dane bude mať vplyv pandémia ochorenia COVID-19. „Pokiaľ v roku 2020 sa podaril deficit príjmov vyvolaných dosahom koronakrízy vykryť z nenávratného finančného príjmu od ministerstva financií, na rok 2021 nie je nateraz známa žiadna podobná schéma financovania deficitu,“ konštatuje sa v návrhu rozpočtu.