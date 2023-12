Nitra bude v roku 2024 hospodáriť so sumou vyše 101 miliónov eur

Nitra 15. decembra (TASR) - Mesto Nitra bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom 101.447.110,60 eura. Mestskí poslanci schválili budúcoročný rozpočet na svojom večernom rokovaní 14. decembra.



Podľa vedúceho odboru ekonomiky a rozpočtu na mestskom úrade Ivana Daniša vznikal rozpočet Nitry na rok 2024 za zložitých podmienok. "Je obdobie, kedy má väčšina samospráv obrovský problém rozpočet vôbec pripraviť. Nám sa ho podarilo zostaviť ako vyrovnaný a viem si predstaviť, že mesto dokáže na základe tohto rozpočtu fungovať po celý rok. Návrh rozpočtu vo výške 101.447.000 eur je o desať percent vyšší, ako bol pôvodný schválený rozpočet v minulom roku," uviedol Daniš. Ako doplnil, väčšinu príjmov budú tvoriť financie získané z daní. "Tieto sumy však štát ešte nezverejnil, preto sme museli vychádzať z prognóz," dodal.



Na zložitú ekonomickú situáciu mesta a možné riziká budúcoročného rozpočtu upozornila aj hlavná kontrolórka Darina Keselyová, ktorá mestským poslancom odporučila, aby pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2023 ponechali všetky finančné prebytky na krytie potenciálnych rizík. "Odporúčam tiež vypracovať opatrenia, ktoré by viedli k úspore energií v budovách vo vlastníctve mesta," doplnila.



Najväčšie príjmy potečú do nitrianskeho mestského rozpočtu na budúci rok z daní. Predstavujú v ňom 65,7-percentný podiel v celkovej výške viac ako 66,6 milióna eur. Najväčšie výdavky z mestského rozpočtu pôjdu už tradične do školstva a vzdelávania, na ktoré mesto v roku 2024 vynaloží takmer 41,5 percenta rozpočtu mesta v predpokladanej výške viac ako 42 miliónov eur. Na splátky úverov minie mesto na budúci rok takmer 10,5 milióna eur.