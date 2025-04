Budovu bývalého štátneho archívu v Nitre chcú prestavať na škôlku

Nitra 30. apríla (TASR) - Mesto Nitra pripravuje projekt na rozšírenie kapacít materskej školy (MŠ) v mestskej časti Horné Krškany. Celkové náklady naň podľa radnice presiahnu sumu 2,6 milióna eur. Podstatnú časť z nich chce magistrát financovať prostredníctvom dotácie z Environmentálneho fondu, prípadne z Programu Slovensko.



V súčasnosti je v Horných Krškanoch škôlka na Staromlynskej ulici. Tá je však podľa mestského úradu v havarijnom stave. „Pri obhliadke budovy boli zistené závažné poškodenia základov, ktoré sa premietli do tvorby trhlín na zvislých nosných konštrukciách, Montované steny sú z boletických panelov obojstranne obložené azbestocementovými doskami. Vzhľadom na to by rekonštrukcia tohto objektu bola z ekonomických a racionálnych dôvodov nerentabilná a vysoko nákladná,“ uviedla radnica.



Mesto chce pre potreby škôlky v čo najkratšom termíne zrekonštruovať budovu bývalého štátneho archívu. Ten by mal po prestavbe poskytnúť priestory pre 80 detí a personál budúcej MŠ Horné Krškany. Zároveň bude mať hospodárske, technické a skladové zázemie pre zamestnancov škôlky. „Objekt poskytuje priestory na výučbu detí i herne, na ktoré nadväzujú aj spálne, ktoré sú umiestnené v podkrovných častiach budovy. Z navrhovaných herní je vytvorený priamy výstup na priľahlé terasy. Plánovaná budova MŠ taktiež disponuje vlastným gastro zázemím so súvisiacimi priestormi,“ doplnil mestský úrad.