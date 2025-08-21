< sekcia Ekonomika
Nitra chce do projektu haly za vyše 60 miliónov eur zapojiť aj kraj
Podľa primátora Mareka Hattasa ide o ambiciózny projekt. Náklady na úvodné práce spolu s architektonickou súťažou sú približne 330.000 eur.
Nitra 21. augusta (TASR) - Mesto Nitra a hokejový klub HK Nitra pripravujú výstavbu novej multifunkčnej haly, ktorá má nahradiť súčasný zimný štadión. Zároveň má slúžiť aj pre iné športy a na organizáciu kultúrnych podujatí.
Podľa primátora Mareka Hattasa ide o ambiciózny projekt. Náklady na úvodné práce spolu s architektonickou súťažou sú približne 330.000 eur. Samotná výstavba multifunkčnej Nitra Arény by mala stáť okolo 60 až 65 miliónov eur. Mesto chce preto do prípravy projektu a jeho realizácie zapojiť čo najviac aktérov.
Ako zdôraznil primátor, nová multifunkčná hala pod Nitrianskym hradom je rozsiahly projekt veľkého významu. „Dokážeme ju postaviť jedine spoločne so zapojením miestnych organizácií, zväzov, mesta, kraja a štátu,“ zdôraznil Hattas, keď projekt novej Nitra Arény predstavoval v stredu (20. 8.) poslancom Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).
Primátor spolu s prezidentom HK Nitra Miroslavom Kováčikom vyzvali krajských poslancov a predstaviteľov NSK, aby na príprave novej multifunkčnej haly participovali. „Takéto veľké projekty idú cez niekoľko volebných období. Len príprava štúdie trvala viac ako rok, nasledovala ročná príprava podkladov pre architektonickú súťaž a ďalší rok až dva bude trvať príprava na vydanie stavebného povolenia,“ pripomenul Hattas.
Viacerí krajskí poslanci projekt podporili a zdôraznili jeho nadregionálny význam. Zároveň však upozornili, že náklady naň presahujú možnosti NSK. „Myslím si, že suma potrebná na výstavbu tejto haly je vysoká a dychberúca. Keď nové ministerstvo športu vyhlasuje nejakú výzvu, tak celková alokácia je nižšia, ako sú náklady na tento jediný projekt. Takáto investícia určená pre šport i kultúru je pre krajské mesto veľmi potrebná. Ale musíme sa pýtať, akým spôsobom bude financovaná,“ skonštatoval krajský poslanec Iván Farkas.
Súhlasil s ním aj predseda NSK Branislav Becík. „My potrebujem vedieť, akým spôsobom chce do toho ísť štát. Lebo, povedzme si na rovinu, mesto na to nemá a kraj na to takisto nemá. Náklady 65 miliónov eur budú pre nás obrovský problém, keďže NSK má celkové ročné kapitálové výdavky v hodnote 60 miliónov eur,“ povedal Becík.
Podľa nitrianskeho primátora musí byť financovanie projektu rozdelené medzi viaceré subjekty. „Okrem hokejového klubu, mesta Nitra a NSK by sa najväčšou časťou mal na výstavbe podieľať štát. My sa musíme dopracovať k projektovej dokumentácii, aby sme poznali presné výmery, rozpočet a ďalšie náležitosti. Potom môžeme vstúpiť do rokovaní o financovaní projektu,“ uviedol Hattas.
„Ja som rád, že sa veci dali po rokoch do pohybu, práve v tomto roku, keď náš klub oslavuje 100-ročnú históriu hokeja v Nitre. Nová hala, ktorá vyrastie neďaleko súčasného zimného štadióna, je navrhovaná veľmi triezvo. Dnes máme kapacitu 3600 divákov, nová Nitra Aréna má mať kapacitu 6000 ľudí. Nehovoríme pritom len o hokejovom štadióne, ale o multifunkčnej hale, kde športové využitie bude tvoriť približne 70 percent a zvyšok budú tvoriť kultúrne podujatia,“ doplnil prezident HK Nitra.
