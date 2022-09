Nitra chce riešiť drahé energie výstavbou fotovoltaických elektrární

Nitra 15. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce šetriť peniaze za energie výstavbou fotovoltaických elektrární. Zatiaľ ich plánuje stavať v hospodárskych dvoroch podnikov regionálnej správy a údržby ciest (RSÚC). Ako uviedol Úrad NSK, prvý projekt sa má realizovať v RSÚC v Nitre.



Podľa slov poslanca NSK Jozefa Dvonča je v súčasnosti veľmi ťažké nájsť spôsob, ako zvládnuť rastúce ceny energií. "Podliehajú neskutočným výkyvom. Súťažiť sa v podstate ani nedajú, keďže sú fixované na veľmi krátky čas. Každá snaha nájsť nejaké východisko je veľmi problematická. Okrem vybudovania fotovoltaickej elektrárne na streche dielní v RSÚC Nitra chceme zabezpečiť aj výmenu osvetľovacích telies, zatepľovanie budov, šetrenie plynu, elektrickej energie a vody," uviedol Dvonč.



Pilotná fotovoltaická elektráreň sa má vybudovať na streche dielní RSÚC Nitra. Podľa Dvonča tam bude možné ročne vyrobiť zhruba 108 až 120 megawatthodín elektrickej energie. "To pokrýva približne 90 percent spotreby celého areálu. Vybudovanie takejto elektrárne plánujeme postupne aj na ďalších strediskách, ktoré máme v kraji. Predpokladáme, že na budúci rok by to mohli byť ďalšie tri alebo štyri. Jediným cieľom tohto opatrenia je podporiť zelenú energiu a znížiť množstvo elektriny, ktoré odoberáme zo siete," dodal Dvonč.