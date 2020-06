Nitra hospodárila s prebytkom takmer päť miliónov eur

Nitra 11. júna (TASR) – Mesto Nitra dosiahlo v roku 2019 pozitívne hospodárenie s kladným výsledkom v celkovej hodnote 4 790 030,79 eura. Vyplýva to zo záverečného účtu, o ktorom rokovalo vo štvrtok mestské zastupiteľstvo.



Mesto vlani dosiahlo v rámci bežného rozpočtu prebytok takmer 6,6 milióna eur. Pri kapitálovom rozpočte bol výsledkom hospodárenia, naopak, schodok vo výške viac ako 5,7 milióna eur.



„Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu je 879 569,53 eura,“ informovala radnica. K tejto sume sa ešte pripočítalo 3,9 milióna eur, ktoré sú zostatkom z finančných operácií mesta.



„Kladný výsledok hospodárenia za rok 2019 je tak celková suma 4 790 030,79 eura. Prebytok rozpočtu mesta i zostatok finančných operácií navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu,“ konštatuje sa v záverečnom účte mesta Nitra.



Pod pozitívnym výsledkom hospodárenia mesta sa podpísalo vyššie plnenie príjmov i dosiahnuté úspory. „Príjmy bežného rozpočtu plánované vo výške viac ako 71,4 milióna eur sa podarilo prekročiť o vyše 257 000 eur. Pozitívne je možné hodnotiť predovšetkým plnenie vlastných príjmov, kde boli výnosy z daní z nehnuteľností naplnené na 106,7 percenta a z daní za špecifické služby na úrovni 103,4 percenta. Okrem toho sa v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou podarilo dosiahnuť úspory 4 153 015,82 eura. Prejavili sa predovšetkým v položkách na mzdy, ale i v rámci rutinnej údržby, pri šetrení energiami či pri splácaní úrokov,“ konštatoval mestský úrad v komentári k záverečnému účtu.



Mestskí poslanci rozhodli, že sa peniaze z rezervného fondu zatiaľ čerpať nebudú. „Dohodli sme sa tak, že sa týchto peňazí nebudeme dotýkať. Čakáme na vyjadrenia ministerstva financií a školstva, ako budú sanovať výpadky samospráv spojených s koronakrízou. Cez Úniu miest Slovenska tlačíme na ministerstvo financií, aby nám dofinancovalo príjmy minimálne v takej výške, ako sme mali v roku 2019. Ak k tomu dôjde, tak bude situácia v meste ľahšia a budeme môcť dať viac peňazí do doplnkových služieb. Dúfam, že tento mesiac sa obe ministerstvá jasne vyjadria, akým spôsobom a do akej výšky nás budú financovať,“ skonštatoval primátor Marek Hattas.



O využití peňazí z rezervného fondu tak budú poslanci rozhodovať až potom, keď bude jasné, ako pomôže samosprávam štát.



„Už teraz vieme, že rezervný fond bude určite použitý na nevyhnutné veci, ktoré potrebujeme riešiť. Pripravujeme sa na to, že budeme musieť dofinancovať nedoplatok za služby v mestskej hromadnej doprave, už tradične si počas roka pripravujeme peniaze na tento účel. Potrebujeme tiež pomôcť trom školám, ktoré sú finančne poddimenzované, máme tu havarijné stavy, ktorými sa musíme zaoberať, takže mesto dokáže využiť peniaze z rezervného fondu pomerne rýchlo,“ dodal Hattas.