Jaguar Land Rover chce zriadiť stanovištia pre plazy a obojživelníky

Nitra 22. apríla (TASR) - Vývoj populácií vybraných skupín živočíchov a vegetácie na vybraných plochách sledoval päťročný monitoring biodiverzity v areáli automobilky Jaguar Land Rover (JLR) Slovakia Nitra. Spoločnosť ho realizuje v spolupráci so zástupcami Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre od roku 2019, informoval Martin Drozd z JLR.



Podľa Ivana Baláža z UKF je vplyv veľkých investícií na prírodu a jej druhovú pestrosť akademicky veľmi zaujímavý. "O to viac, že výsledky monitoringu a našich praktických poznatkov z iných lokalít bol investor pripravený pretaviť do úpravy svojich aktivít tak, aby došlo k maximálnej symbióze medzi jeho potrebami a potrebami tých najvzácnejších druhových spoločenstiev," skonštatoval.



Doterajší monitoring ukázal, že na monitorovacích plochách prebieha sekundárna sukcesia a proces postupnej revitalizácie. Na dne retenčných nádrží a ich svahoch bolo zistených až 125 druhov vyšších rastlín. Spomedzi rastlín je ochranársky cenná napríklad pálka Laxmannova, ktorá je na Slovensku zriedkavá.



Okrem toho tam bolo zaznamenaných 25 skupín pôdnych bezstavovcov a 37 druhov vtákov, pričom viaceré z nich patria medzi chránené druhy. Medzi hniezdiace druhy závodu patria sýkorka belasá a strnádka lúčna. V areáli sa pravidelne vyskytujú druhy hniezdiace v okolí, ako škovránok poľný či prhľaviar červenkastý. Zvlášť významná v areáli závodu je hniezdna populácia cíbika chochlatého, ktorá patrí k najvyšším v okrese Nitra.



Vedenie automobilky si podľa slov Drozda uvedomuje, že stavba veľkej fabriky je nezvratným zásahom do životného prostredia a životov rastlín a živočíchov. "Preto sme pripravení spolu s odborníkmi pracovať na tom, aby sme aspoň čiastočne prírode pomohli obnoviť prostredie na miestach, ktoré síce potrebujeme, no nie sú priamo zastavané výrobnými halami," skonštatoval.



V spolupráci s ekológmi a zoológmi z UKF plánuje JLR podporiť tzv. rewilding vybraných plôch a vylepšiť ekologický manažment miest, ktoré spoločne využívajú fabrika i prírodné spoločenstvá. V najbližšom období plánuje zriadiť stanovištia pre plazy a obojživelníky, napríklad hadie skalné domčeky, ktoré môžu slúžiť ako úkryt pre viaceré druhy jašteríc či stanovištia vhodné pre ich vajíčka.