Nitra má schválený rozpočet na rok 2026, vezme si aj 12-miliónový úver
Ako skonštatoval primátor Marek Hattas, hlasovaniu predchádzali dlhé týždne odbornej i politickej práce.
Autor TASR
Nitra 19. novembra (TASR) - Mesto Nitra bude v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, v ktorom príjmy aj výdavky presiahnu sumu 111 miliónov eur. Budúcoročný rozpočet schválili mestskí poslanci v utorok (18. 11.) vo večerných hodinách.
Ako skonštatoval primátor Marek Hattas, hlasovaniu predchádzali dlhé týždne odbornej i politickej práce. „Napokon sme schválili historicky najväčší rozpočet mesta Nitry,“ povedal. Najvyššie výdavky mesta pôjdu aj v budúcom roku na školstvo a so sumou 46.434.000 eur dosahujú takmer 42 percent rozpočtu mesta. Najväčší podiel na príjmoch mesta budú mať výnosy z daní, ktoré sú v očakávanej hodnote 64.957.000 eur a tvoria viac ako 58 percent celkových príjmov Nitry.
Poslanci ešte pred schválením rozpočtu rozhodli aj o vzatí úveru v celkovej hodnote 12,1 milióna eur. „Mesto si ho môže dovoliť vďaka dobrej finančnej kondícii. Úverové prostriedky tento rok pomáhajú mestám po celom Slovensku vyrovnať sa s dosahmi dlhovej brzdy, ktorá začne platiť už o niekoľko dní. Počas jej dvojročného trvania si mestá nebudú môcť vziať peniaze na rozvoj, čo by mohlo spomaliť alebo úplne zastaviť investície. V Nitre však investície do ciest, chodníkov, škôl a škôlok, detských ihrísk, zelene a ďalších oblastí pokračujú,“ zdôraznil primátor.
Podľa hlavnej kontrolórky Oľgy Hetényiovej má v sebe rozpočet mesta na rok 2026 viaceré riziká. „Jedným z nich je možné nenaplnenie rozpočtovaných príjmov. Tie pokrývajú plánované výdavky bez výraznej rezervy a investičné zámery mesta je nutné financovať prostredníctvom úverov,“ uviedla Hetényiová vo svojom stanovisku.
Hlavná kontrolórka takisto pripomenula, že návrh rozpočtu mesta Nitra na rok 2026 sa predkladá na schválenie pred aktiváciou dlhovej brzdy v zmysle ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. „Z tohto dôvodu sa naň v súčasnosti prihliada ako na štandardný rozpočet, to znamená bez uplatnenia limitov a obmedzení, ktoré z aktivácie dlhovej brzdy vyplývajú,“ dodala Hetényiová.
