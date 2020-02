Nitra chce postupne vytlačiť z centra čo najviac áut

Nitra 23. februára (TASR) – Nitrianska radnica hľadá spôsoby, ako dostať z centra mesta čo najviac áut. Mestskí poslanci ešte koncom minulého roka schválili novú parkovaciu politiku. V rámci nej už napríklad mesto od januára nepredáva parkovacie karty, ktorých počet vlani výrazne prevyšoval množstvo parkovacích miest v centre Nitry. Radnica okrem toho zdražela aj parkovné v centrálnej mestskej zóne.



Mesto očakáva, že aj týmito opatreniami sa počet áut v uliciach Nitry zníži. „Vidíme v iných mestách, že to funguje, napríklad v Trenčíne. Obyvatelia zo satelitov zmenili postupne zvyky, začali parkovať na miestach s voľným státím v blízkosti MHD, začali chodiť viacerí jedným autom a začali tlačiť na zamestnávateľov, aby mali svoje vlastné kapacity, kde môžu zaparkovať,“ povedal pred časom primátor Marek Hattas.



Ako pripomenul, radnica bude postupne vyhodnocovať dopady novej parkovacej politiky a podľa výsledkov sa rozhodne, či a kde bude budovať záchytné parkoviská alebo parkovacie domy. „Už dnes máme takéto odstavné plochy v každej časti mesta, cez ktorú sa vchádza do Nitry. Okrem toho máme vyhliadnuté lokality, kde môžeme vybudovať ďalšie. Napríklad pod mostom rýchlostnej cesty R1 v Krškanoch má mesto územnú rezervu. Máme veľké parkovisko pred atletickým štadiónom na Chrenovej a podobne. Máme teda vytipované vhodné lokality, ale najprv budeme zisťovať, ako sa doprava v našom meste bude postupne meniť,“ vysvetlil Hattas.



Podľa jeho slov je vidieť na príklade miest na Slovensku i v zahraničí, že vhodnou parkovacou politikou sa dá počet áut v centrách postupne znížiť. "Vieme, že v Trenčíne nakoniec nebolo treba v starom meste toľko parkovacích miest, ako sa pôvodne očakávalo. Vieme, že napríklad vo Viedni po zavedení novej parkovacej politiky zívajú garážové domy prázdnotou. Musím zvážiť, čo je pre naše mesto efektívne a ako zvládne ten nápor dopravy,“ skonštatoval Hattas.



Okrem budovania záchytných parkovísk, na ktorých by dochádzajúci ľudia mohli odstaviť svoje autá, uvažuje mesto aj o výstavbe parkovacích domov. Primátor však zdôraznil, že k ich budovaniu určite nedôjde skôr, ako bude mať radnica presné čísla o dopade novej parkovacej politiky. „Ten dopad uvidíme v roku 2021. Vtedy budeme vedieť povedať, akým tempom a spôsobom sa vyvíja parkovanie v Nitre a potom uvidíme, či bude potrebné niekde v centre postaviť parkovací dom, alebo sa ukáže, že tie súčasné kapacity sú dostatočné,“ dodal Hattas.