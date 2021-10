Nitru čaká ťažký rok pre energetickú krízu a nevyspytateľný trh

Nitra 20. októbra (TASR) – Príjmy mesta Nitra by mali na budúci rok presiahnuť sumu 83 miliónov eur. Uvádza sa to vo východiskách mestského rozpočtu na rok 2022. Reálne príjmy však ukáže až hospodárenie mesta v priebehu budúceho roka. To bude podľa radnice mimoriadne zložité, predovšetkým pre nízky rast príjmov, ktorý je zároveň spojený s veľkým nárastom výdavkov.



Podľa nitrianskeho primátora Mareka Hattasa komplikuje vytváranie budúcoročného rozpočtu aj ťažko predvídateľná situácia na trhu. „Rok 2022 bude z hľadiska hospodárenia naozaj veľmi komplikovaný. Okrem toho, že nám daň z príjmu fyzických osôb nestúpa tak, ako po minulé roky, tak tu zároveň máme aj energetickú krízu. To znamená, že elektrina a plyn nám pôjdu hore a momentálne nevieme, aké ceny budeme mať zazmluvnené. Rastú ceny všetkých komodít, pri investičných akciách stúpli rádovo o 100 až 200 percent. Značná je tiež inflácia a trh je jednoducho nevyspytateľný,“ skonštatoval Hattas.



Ako pripomenul, v roku 2022 budú rásť výdavky mesta aj na bežnú réžiu. Radnica pri nich musí počítať napríklad aj s rastom platov zamestnancov. „Ide o zvyšovanie, ktoré nám vyplýva zo zákona. Všetky tieto náklady musíme zhodnotiť a dať do rozpočtu, ktorý bude predstavený v decembri,“ uviedol primátor.



Východiská rozpočtu mesta na budúci rok zatiaľ obsahujú iba výdavky, ktoré sú potrebné na zachovanie všetkých zákonných povinností samosprávy. Neskôr do výdavkovej časti pribudnú aj financie na investície a rozvoj. „Plnenie strategických plánov, dotácií a ďalšie položky tam zatiaľ nie sú. Tie sa budú zapájať neskôr pri tvorbe samotného rozpočtu v decembri. Potom sa bude zapájať rezervný fond a v apríli by sa mal zapojiť záverečný účet. Takže to, že teraz niekde pri investíciách svieti nula, neznamená, že tá položka zostane na nule. Jej naplnenie bude závisieť od toho, aké prostriedky budeme mať v príjmovej časti rozpočtu,“ dodal Hattas.