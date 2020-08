Nitra očakáva výpadok príjmov na dani z nehnuteľnosti 1,7 milióna eur

Nitra 4. augusta (TASR) – Mesto Nitra očakáva v tomto roku výpadok príjmov na dani z nehnuteľnosti vo výške približne 1,7 milióna eur. Do mestskej pokladnice by tam malo prísť zhruba o 14,9 percenta príjmov menej oproti plánovaným. Na výpadku sa podieľajú najmä právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorých najviac zasiahla pandémia ochorenia COVID-19. „Napríklad výstavisko Agrokomplex nám dlhuje celú sumu vo výške 33.000 eur, keďže neorganizuje žiadne výstavy, nemá žiadne príjmy a ešte musí držať v stave i svojich zamestnancov,“ vysvetlil Vladimír Petrík, vedúci odboru miestnych daní a poplatkov na Mestskom úrade v Nitre.



Ďalšie výpadky príjmov očakáva radnica aj na poplatku za komunálny odpad, ktoré by mali klesnúť približne o 8,8 percenta oproti plánu, čo predstavuje výpadok vo výške 400.000. „Aj na tomto výpadku sa podieľajú najmä právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorých najviac zasiahla koronakríza. Týka sa to tiež škôl a školských zariadení, ktoré boli počas pandémie zatvorené, takže sa im znížil predpis poplatku,“ zhodnotil Petrík.



Samospráva očakáva aj výpadok príjmov v sume zhruba 150.000 eur aj pri dani za ubytovanie. Hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia museli byť zatvorené pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu na základe pokynov a opatrení ústredného krízového štábu od 12. marca do konca júna 2020. „Máme informáciu, že jeden z nitrianskych hotelov svoju prevádzku dodnes nenaštartoval. Svoj podiel na zníženom výbere dane z ubytovania má aj následné zníženie počtu ubytovaných hostí v ďalšom období,“ dodal Petrík. Pri ostatných miestnych daniach už radnica žiadne výpadky príjmov neočakáva.