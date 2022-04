Nitra plánuje odviesť do svojho rezervného fondu takmer 4,2 mil. eur

Nitra 10. apríla (TASR) – Mesto Nitra vlani hospodárilo s rozpočtom v celkovej výške 111.964.253,04 eura. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta, ktorý zverejnila radnica.



V rámci bežného a kapitálového rozpočtu dosiahla Nitra prebytok vyše 911.000 eur. Túto sumu však podľa mestského úradu treba upraviť o schodok takmer 3,3 milióna eur. Ide o nevyčerpané účelovo viazané peniaze z predchádzajúceho rozpočtového roku. Mestu tak vzniklo záporné saldo vo výške necelých 2,4 milióna eur, ktoré však vykrylo z prebytku finančných operácií. Ten vlani dosiahol takmer 6,6 milióna eur. „Výsledný zostatok za rok 2021 vo výške 4.199.407,71 eura navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu,“ uvádza sa v záverečnom účte mesta Nitra.



Najviac príjmov priteká do mestskej pokladne z daní z príjmov fyzických osôb. Oproti schválenému rozpočtu v hodnote 32,9 milióna eur z nich Nitra vlani získala vyše 34,7 milióna eur. „Plnenie tejto položky sa tak dosiahlo na 99,73 percenta,“ uviedol mestský úrad. Radnica hodnotí pozitívne predovšetkým plnenie vlastných príjmov. Napríklad dane z nehnuteľností sa podarilo vybrať na úrovni 108 percent, daň za ubytovanie na vyše 122 percent či daň za užívanie verejného priestranstva na 274 percent. Daň za rozvoj sa vybrala na úrovni takmer 441 percent.



Podľa magistrátu sú však aj položky, pri ktorých sa nepodarilo dosiahnuť očakávaný stopercentný výber. Napríklad príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vybralo mesto na 94 percent a na vyše 95 percent sa naplnili očakávané príjmy z vlastníctva a prenájmu priestorov. Príjmy za parkovné mierne prekročili 56 percent.



Celkové príjmy mesta sa v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 naplnili na takmer 92,5 percenta. „Oproti roku 2020 narástli celkové príjmy mesta o 10.706.523,94 eura, čo predstavuje nárast o 11,54 percenta. V čerpaní bežných výdavkov rozpočtu sa prejavili aj úspory, ktoré boli vo výške 4.424.472,51 eura,“ konštatuje sa v záverečnom účte mesta.