Nitra počíta v roku 2023 s príjmami vo výške viac ako 92,5 milióna eur

Nitra 7. decembra (TASR) - Mesto Nitra by malo v roku 2023 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, v ktorom príjmy aj výdavky dosiahnu sumu viac ako 92,5 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý budú v decembri schvaľovať mestskí poslanci.



Najväčšie príjmy potečú do mestskej pokladne z daní fyzických osôb. Radnica očakáva, že v roku 2023 z nich získa takmer 39,4 milióna eur. Ďalšou významnou položkou je daň z nehnuteľností, z ktorej chce mesto získať necelých 15,5 milióna eur. V rámci bežných grantov a transferov príde do mestského rozpočtu viac ako 18,4 milióna eur.



Najväčšie výdavky z mestského rozpočtu pôjdu do školstva, na ktoré radnica v roku 2023 vynaloží vyše 38,6 milióna eur. Druhou najvyššou výdavkovou položkou mesta budú náklady na vnútornú správu v hodnote 11,8 milióna eur. Na splátky úverov minie mesto na budúci rok viac ako 5,9 milióna eur.