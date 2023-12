Nitra počíta v roku 2024 s rozpočtom vo výške takmer 101,5 mil. eur

Nitra 5. decembra (TASR) - Mesto Nitra plánuje v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, v ktorom príjmy aj výdavky dosiahnu sumu 101.447.110,60 eura. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý majú 14. decembra schvaľovať mestskí poslanci.



Najväčšie príjmy potečú do mestského rozpočtu aj na budúci rok z daní. Predstavujú v ňom 65,7-percentný podiel, v celkovej výške viac ako 66,6 milióna eur. Sú v nich zarátané aj príjmy z daní fyzických osôb vo výške viac ako 41 miliónov eur, ktoré však radnica iba odhadovala. "Nakoľko nie sú ministerstvom financií zatiaľ zverejnené východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí na výnose z tejto dane pre rok 2024," konštatuje sa v materiáli pripravenom na rokovanie mestského zastupiteľstva.



Rozpočet vo svojich príjmoch počíta aj so zvyšovaním daní z nehnuteľností, či poplatkov za spracovanie a likvidáciu komunálneho odpadu. Toto zvýšenie však musia ešte schváliť mestskí poslanci, takisto na rokovaní 14. decembra.



Najväčšie výdavky z mestského rozpočtu pôjdu už tradične do školstva a vzdelávania, na ktoré mesto v roku 2024 vynaloží takmer 41,5 percenta rozpočtu v predpokladanej výške viac ako 42 miliónov eur. Druhou najvyššou výdavkovou položkou budú náklady na vnútornú správu v hodnote 12,8 milióna eur. Na splátky úverov naplánoval magistrát sumu takmer 10,5 milióna eur.



Ako sa v materiáli konštatuje, radnica návrh rozpočtu pripravila napriek tomu, že k nemu stále nemá dostatok údajov. "Očakávania základných informácií o značnej časti príjmov rozpočtu sa zatiaľ nenaplnili, nakoľko príprava schválenia Štátneho rozpočtu na rok 2024 s východiskovými ukazovateľmi pre mestá a obce nie je zverejnená," pripomenula radnica.