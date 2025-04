Nitra sa pripravuje na dlhovú brzdu, chce si vziať 25-miliónový úver

Nitra 23. apríla (TASR) - Mesto Nitra sa pripravuje na dlhovú brzdu, ktorá má začať platiť od novembra 2025. Ako uviedol primátor Marek Hattas, pre samosprávy to znamená, že mestá a obce nebudú môcť zvyšovať výdavky v rozpočtoch ani si brať úvery.



Podľa jeho slov tak samosprávam hrozí, že v najbližších rokoch nebudú mať peniaze na investície. „Verejný dlh Slovenskej republiky je v takom nepomere voči hrubému domácemu produktu, že v novembri tohto roka bude aktivovaný ústavný zákon o dlhovej brzde. Negatívnym spôsobom sa dotkne samospráv aj napriek tomu, že majú zdravé financie, vyrovnané rozpočty a zadlženosť pod zákonnými limitmi. Mesto Nitra je jedným z prvým miest na Slovensku, ktoré robí opatrenia a pripravuje sa na dosahy dlhovej brzdy,“ skonštatoval Hattas.



Ako vysvetlil, mesto si plánuje vziať úver vo výške 25 miliónov eur. Schvaľovať ho budú mestskí poslanci na svojom rokovaní 24. apríla. V prípade, že pôžičku schvália, budú peniaze z nej v najbližších rokoch slúžiť na rozvoj Nitry, na rekonštrukcie ciest a chodníkov a investície do športovej, školskej, sociálnej i kultúrnej infraštruktúry a do verejných priestorov.



„Máme pripravených viac ako 40 projektov v hodnote 27 miliónov eur. Chceme ich financovať z Európskej únie i z vlastných zdrojov. Tento čas je naozaj rozhodujúci. Nitra má dobré finančné zdravie, máme najnižšiu zadlženosť v novodobej histórii mesta a je tu priestor na to, aby sme si zobrali úver aj v takejto vysokej čiastke. Vďaka nemu bude môcť Nitra aj v ďalších rokoch napredovať,“ zdôraznil Hattas.



Podľa jeho slov sa dlhovou brzdou zaoberá aj Únia miest Slovenska a jednotlivé mestá koordinujú svoju činnosť napríklad aj tým, že svoje rozpočty na rok 2026 nebudú schvaľovať v decembri, ale ešte pred platnosťou brzdy, teda v septembri alebo v októbri. „Počítame s tým, že dlhová brzda bude trvať do jesene roku 2027, kedy budú parlamentné voľby a nové programové vyhlásenie vlády. Vtedy sa na chvíľu pozastaví. Musíme teda rozmýšľať na 2,5 roka dopredu, akým spôsobom budeme rozvíjať naše mestá. Preto verím, že aj v mestskom zastupiteľstve odhodíme stranícke tričká a úver sa schváli,“ povedal Hattas.



Zároveň pripomenul, že aktivovanie dlhovej brzdy pre samosprávy znamená, že výdavky schválené v rozpočte na rok 2026 nebudú môcť mestá a obce v najbližších rokoch prekročiť, a to aj napriek inflácii, zvyšovaniu platov a ďalších nákladov. „Mestám, ktoré sa včas nepripravia a nealokujú si dostatočné zdroje, hrozí, že nebudú môcť čerpať ani európske peniaze, pretože nebudú mať na spolufinancovanie projektov,“ zdôraznil Hattas.



Ako na svojej webovej stránke uvádza Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), aktuálne je dlh verejnej správy v najvyššom 5. pásme dlhovej brzdy. „Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti platí výnimka pre sankcie do 21. novembra 2025,“ konštatuje RRZ.