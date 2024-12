Nitra uvažuje o úvere do 15 miliónov eur, chcú financovať investície

Nitra 6. decembra (TASR) - Mesto Nitra si chce vziať úver, ktorým plánuje financovať investície schválené mestským zastupiteľstvom. O prijatí úveru do celkovej výšky 15 miliónov eur budú rozhodovať mestskí poslanci na svojom rokovaní 12. decembra.



Radnica chce úver využiť na vlastné projekty i na spolufinancovanie investičných akcií, ktoré sú podporené z fondov Európskej únie. "Ide o investície do materských škôl Piaristická, Alexyho a T. Vansovej, do synagógy i do revitalizácie fontány na Svätoplukovom námestí," konštatuje sa v materiáli určenom na rokovanie mestského zastupiteľstva.



Peniaze z úveru by mohli byť použité aj na elimináciu dôsledkov nárastu DPH pri investičných akciách, na pripravovanú kúpu nehnuteľnosti na športové účely, na kapitálové výdavky súvisiace s prípravou projektovej dokumentácie nového zimného štadióna a tiež na rekonštrukcie komunikácií a chodníkov v meste.



V prípade, že poslanci prijatie úveru schvália, mesto ho bude čerpať v priebehu rokov 2025 až 2027 s lehotou splácania od januára 2028 do konca roka 2037. "Celková suma dlhu mesta, bez úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, predstavuje k 30. septembru tohto roka 13,48 percenta z celkových skutočných bežných príjmov minulého roka. Pri započítaní celého limitu navrhovaného úveru vo výške 15 miliónov eur bude ukazovateľ zadlženosti vo výške 26,84 percenta, čo spĺňa zákonné limity," doplnil mestský úrad.



Ako uviedol primátor Marek Hattas, úverová zadlženosť Nitry momentálne nie je vysoká. "Mesto je historicky najmenej zadlžené. A to aj vďaka tomu, že dokážeme efektívne čerpať financie z Európskej únie," skonštatoval.