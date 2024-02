Nitra vlani preinvestovala rekordných 28,5 milióna eur

Nitra 21. februára (TASR) - Mesto Nitra má za sebou rekordný investičný rok 2023. Skonštatoval to nitriansky primátor Marek Hattas, podľa ktorého šlo vlani na investície takmer 28,5 milióna eur, čo predstavuje najvyššie kapitálové výdavky mesta za posledné roky.



Podľa mestského úradu sa napríklad v roku 2022 pohybovali výdavky na investície okolo ôsmich miliónov eur. "Na porovnanie, v predchádzajúcom období bol na investície mimoriadne bohatý rok 2018 s objemom necelých 16,5 milióna eur. Ani ten sa nepribližuje k vlaňajšej hodnote investícií. Naozaj máme za sebou zásadný rok. Treba povedať, že bol veľmi ťažký. Prakticky všetky samosprávy zápasili s bežnými výdavkami, veľkou infláciou, nízkym výberom daní a malou podporou od štátu. Napriek tomu máme za sebou rekordný investičný rok 2023. Podarilo sa nám to hlavne vďaka tomu, že sme boli veľmi úspešní pri čerpaní európskych peňazí," uviedol Hattas.



Minulý rok radnica investovala do výstavby cyklistickej infraštruktúry, rekonštrukcie komunikácií a parkovísk, vnútroblokov a revitalizácie viacerých detských ihrísk. "Investície šli aj do športovísk, školských projektov a ďalších oblastí. Šlo o projekty rôzneho rozsahu. Okrem veľkých investícií to boli aj menšie, ale dôležité zásahy," povedal primátor.



K veľkým projektom patrili investície do mestskej zelene. Mesto v rámci nich revitalizovalo prakticky všetky veľké parky i viaceré menšie plochy v obytných zónach. "Šlo napríklad o Borinu, Brezový háj, rekonštrukciu Nového parku či hradného kopca. Vlajkovým projektom za takmer šesť miliónov eur je Starý park. Špičkoví architekti nám pomohli vrátiť sa späť k jeho pôvodnej podobe. Tie 'usadeniny' z čias komunizmu a 90. rokov minulého storočia sa nám podarilo dostať preč a bude to krásny scelený moderný park," zdôraznil Hattas.



K veľkým investíciám patrí aj Kreatívne centrum, na ktoré radnica získala 15,5 milióna eur. "V rámci projektu sme už na Martinskom vrchu zrekonštruovali štyri budovy a v centre mesta aj vzácnu budovu kina Palace, v ktorom sa ako v prvom na Slovensku premietal ozvučený film. Ide naozaj o veľký a diskutovaný projekt," doplnil Hattas.