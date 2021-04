Nitra vlani vyrubila poplatky za rozvoj v hodnote takmer 1 milión eur

Nitra 27. apríla (TASR) – Mesto Nitra vlani vybralo na miestnom poplatku za rozvoj státisíce eur. Poplatok, ktorý môžu mestá a obce vyberať od stavebníkov od roku 2016, zaviedli v Nitre minulý rok.



Radnica v roku 2020 vydala 90 rozhodnutí o vyrubení poplatku v celkovej hodnote 956.760 eur. Reálne sa mestu z tejto sumy podarilo vybrať vyše 306.000 eur. Časť z vyrubených poplatkov platia stavebníci formou splátkového kalendáru. „Dvom subjektom bola v roku 2021 úspešne vykonaná exekúcia v celkovej sume 277.860 eur. Ďalších 325.180 eur predstavujú poplatky za rozvoj vyrubené rozhodnutiami, ktoré k 31. decembru 2020 ešte neboli právoplatné,“ informoval mestský úrad.



Podľa primátora Mareka Hattasa by malo mesto využívať peniaze získané z poplatku za rozvoj v tých mestských častiach, kde boli vybrané. Najvyššia suma by tak šla do časti Dražovce, kde sa vlani vybralo 170.000 eur, predovšetkým v neďalekom priemyselnom parku. „Práve táto lokalita je činnosťou priemyselného a strategického parku najviac dotknutá a tieto peniaze jej môžu pomôcť,“ skonštatoval.



Ako pripomenul, miestny poplatok za rozvoj dá šancu ovplyvňovať vývoj v tých lokalitách, kde prebieha stavebný ruch. „Dá im šancu rozvíjať sa. Príkladom sú práve Dražovce. Boli im od štátu sľúbené kompenzácie za priemyselný park a nikdy nič nedostali. Toto je nástroj, ktorým sa to zvráti, aby aj Dražovčania mali výhodu z toho, že majú park pod oknami. Ľudia si zaslúžia, aby sme tam za takto získané poplatky vybudovali pekné lokálne centrum alebo investovali do opravy komunikácií,“ dodal primátor.