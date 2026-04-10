Nitra získala vyše pol milióna eur na rekonštrukciu MŠ T. Vansovej
Autor TASR
Nitra 10. apríla (TASR) - Nitrianska radnica zrekonštruuje Materskú školu (MŠ) T. Vansovej. Mestu sa na stavebné práce podarilo získať nenávratný finančný príspevok (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ako sa uvádza v zmluve s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, poskytnutá dotácie je v hodnote 506.161,88 eura.
Mesto už pred časom ukončilo verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Podľa Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je ním firma Construction s.r.o., ktorá plánované stavebné práce zrealizuje za 510.221,40 eura s DPH.
Škôlku tvoria tri pavilóny, v ktorých sú herne, spálne i administratívne a technické priestory. Projekt počíta so zateplením obvodových i strešných plášťov budov, s výmenou dverí a okien a vymaľovaním priestorov.
Súčasťou rekonštrukcie je aj nový bleskozvod, návrh úpravy vykurovacieho systému a vybudovanie dažďovej záhrady. „Realizáciou uvedených opatrení sa v konečnom dôsledku prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy a k zlepšeniu celkovému vzhľadu objektu MŠ,“ konštatuje sa v zadaní projektu.
