< sekcia Ekonomika
Nitra zrušila zákazku na rekonštrukciu fontány pred okresným úradom
Predpokladaná hodnota zákazky je 294.275,54 eura. Cieľom revitalizácie je sfunkčnenie fontány a úprava jej okolia.
Autor TASR
Nitra 10. októbra (TASR) - Mesto Nitra zrušilo zákazku na rekonštrukciu fontány pred budovou okresného úradu. Radnica zverejnila výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania ešte v auguste. „Postup zadávania menovanej zákazky bol zrušený, keďže uchádzač, ktorý predložil ponuku, nesplnil stanovené podmienky účasti,“ konštatuje sa vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Predpokladaná hodnota zákazky je 294.275,54 eura. Cieľom revitalizácie je sfunkčnenie fontány a úprava jej okolia. „Bude potrebná výmena technológie, elektroinštalácie a doplnenie osvetlenia. Fontána si zachová svoj proporčný a architektonický vzhľad, potrebné je zrenovovať materiálnu skladbu a vyriešiť jej okolie,“ konštatuje sa v zadaní zákazky.
Projekt počíta aj s osadením nového mobiláru. V okolí fontány pribudnú lavičky i odpadkové koše. Pôvodné spevnené plochy budú nahradené polopriepustnými materiálmi. Ostatné nespevnené priestory sa terénne upravia a následne na nich vznikne komponovaný záhon. Radnica už avizovala, že zákazku a výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku ÚVO opätovne vyhlási.
Predpokladaná hodnota zákazky je 294.275,54 eura. Cieľom revitalizácie je sfunkčnenie fontány a úprava jej okolia. „Bude potrebná výmena technológie, elektroinštalácie a doplnenie osvetlenia. Fontána si zachová svoj proporčný a architektonický vzhľad, potrebné je zrenovovať materiálnu skladbu a vyriešiť jej okolie,“ konštatuje sa v zadaní zákazky.
Projekt počíta aj s osadením nového mobiláru. V okolí fontány pribudnú lavičky i odpadkové koše. Pôvodné spevnené plochy budú nahradené polopriepustnými materiálmi. Ostatné nespevnené priestory sa terénne upravia a následne na nich vznikne komponovaný záhon. Radnica už avizovala, že zákazku a výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku ÚVO opätovne vyhlási.