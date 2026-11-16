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Nitrianska čokoládovňa Lyra získala medzinárodnú certifikáciu B Corp
Stala sa prvým slovenským výrobcom potravín s certifikáciou zodpovedného podnikania podľa nových štandardov B Lab Standards V2.
Autor TASR
Nitra 16. novembra (TASR) - Nitrianska čokoládovňa Lyra Group získala medzinárodnú certifikáciu B Corp. Stala sa prvým slovenským výrobcom potravín s certifikáciou zodpovedného podnikania podľa nových štandardov B Lab Standards V2, informoval generálny riaditeľ spoločnosti Karol Stýblo.
Certifikácia B Corp posudzuje spoločnosti z hľadiska spoločenskej a environmentálnej výkonnosti, transparentnosti a zodpovedného riadenia. Na rozdiel od certifikácií zameraných len na výrobok či proces hodnotí fungovanie firmy v širších súvislostiach. Splnenie požiadaviek nezávisle posúdila organizácia SCS Global Services. Certifikát je platný od 13. novembra 2026 do 12. novembra 2031, jeho udržanie podlieha ďalšiemu posudzovaniu.
Podľa slov Stýbla má zodpovedné podnikanie v čokoládovom priemysle mimoriadny význam. „Pri kakau zohrávajú zásadnú úlohu životné podmienky pestovateľov, ochrana prírody a transparentnosť dodávateľského reťazca. Čokoládu vyrábame systémom bean-to-bar, teda od kakaových bôbov až po finálny výrobok,“ povedal. Na výrobu čokolády spracováva kakaové bôby trinitario a criollo, ktoré dováža z Južnej Ameriky.
Spoločnosť sa zameriava na bezpečné pracovné podmienky, rovnaké príležitosti, rozvoj zamestnancov a férové obchodné vzťahy. Súčasťou jej prístupu sú aj energeticky efektívnejšie technológie, fotovoltika, zodpovedné nakladanie s odpadom a znižovanie environmentálnej stopy výroby a obalov.
Čokoládovňa so sídlom v Ivanke pri Nitre spracovala v minulom roku 500 ton suroviny a dosiahla tržby takmer 7,6 milióna eur. V tomto roku očakáva tržby na úrovni 11 miliónov eur. Dôvodom nárastu tržieb je otvorenie nového trhu v USA, ktorý sa momentálne stal dominantným v oblasti exportu, potvrdil Stýblo. Svoje produkty dodáva čokoládovňa okrem európskych krajín aj do Južnej Kórey, Japonska, Číny, Líbye a Egypta. Firma aktuálne zamestnáva 60 pracovníkov.
Certifikácia B Corp posudzuje spoločnosti z hľadiska spoločenskej a environmentálnej výkonnosti, transparentnosti a zodpovedného riadenia. Na rozdiel od certifikácií zameraných len na výrobok či proces hodnotí fungovanie firmy v širších súvislostiach. Splnenie požiadaviek nezávisle posúdila organizácia SCS Global Services. Certifikát je platný od 13. novembra 2026 do 12. novembra 2031, jeho udržanie podlieha ďalšiemu posudzovaniu.
Podľa slov Stýbla má zodpovedné podnikanie v čokoládovom priemysle mimoriadny význam. „Pri kakau zohrávajú zásadnú úlohu životné podmienky pestovateľov, ochrana prírody a transparentnosť dodávateľského reťazca. Čokoládu vyrábame systémom bean-to-bar, teda od kakaových bôbov až po finálny výrobok,“ povedal. Na výrobu čokolády spracováva kakaové bôby trinitario a criollo, ktoré dováža z Južnej Ameriky.
Spoločnosť sa zameriava na bezpečné pracovné podmienky, rovnaké príležitosti, rozvoj zamestnancov a férové obchodné vzťahy. Súčasťou jej prístupu sú aj energeticky efektívnejšie technológie, fotovoltika, zodpovedné nakladanie s odpadom a znižovanie environmentálnej stopy výroby a obalov.
Čokoládovňa so sídlom v Ivanke pri Nitre spracovala v minulom roku 500 ton suroviny a dosiahla tržby takmer 7,6 milióna eur. V tomto roku očakáva tržby na úrovni 11 miliónov eur. Dôvodom nárastu tržieb je otvorenie nového trhu v USA, ktorý sa momentálne stal dominantným v oblasti exportu, potvrdil Stýblo. Svoje produkty dodáva čokoládovňa okrem európskych krajín aj do Južnej Kórey, Japonska, Číny, Líbye a Egypta. Firma aktuálne zamestnáva 60 pracovníkov.