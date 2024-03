Nitrianska komora SOPK dosiahla vlani pozitívne hospodárske výsledky

Nitra 18. marca (TASR) - Na podporu skvalitňovania podnikateľského prostredia, zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, zefektívnenie činnosti pri spolupráci s Európskou úniou, podporu slovenskej výroby a exportu sa plánuje v tomto roku zamerať Nitrianska regionálna komora (NRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Na jej valnom zhromaždení to skonštatoval predseda NRK Viliam Ondrejka. Potvrdil, že v uplynulom roku dosiahla NRK priaznivé hospodárske výsledky.



NRK sa v minulom roku podarilo napĺňať jednotlivé zámery programu, ktorý bol orientovaný hlavne na členskú základňu a rozvoj podnikateľských vzťahov. Komora zároveň podporovala vzájomnú spoluprácu medzi firmami v regióne a na Slovensku, orientovala sa na zahraničné vzťahy a medzinárodnú spoluprácu, na oblasť regionálneho rozvoja a spoluprácu s krajskou a miestnou samosprávou, na využívanie štrukturálnych fondov a medzinárodných projektov. NRK má v súčasnosti 77 členov.



Predseda SOPK Peter Mihók zhodnotil uplynulý rok ako politicky nestabilný, čo malo vplyv na ekonomické prostredie. "Vystriedali sa tri vlády, otázka garancií ekonomického, sociálneho i politického vývoja začína byť brzdou pre ďalší rozvoj podnikateľských aktivít," povedal. Situáciu skomplikovala vojna na Ukrajine, kam smerovala veľká časť slovenského exportu, a sankcie voči Rusku a Bielorusku.



Najväčším problémom je podľa Mihóka klesajúci podiel Európskej únie na svetovej ekonomike, ťažisko sa presúva do Ázie. "Európa sa nachádza v hlbokej kríze, je rozpoltená. Výrazne klesá jej podiel na celosvetovom HDP, geograficky blízke zdroje migrácie sa vyčerpali a pracovná sila prichádza z Nepálu, Indie, Indonézie, Európa stráca vlastnú identitu. V celej Európe však nie je momentálne politickej sily, ktorá by to dokázala zmeniť. Jediná cesta je v celokontinentálnej spolupráci a odpolitizovaní ekonomiky," zhodnotil súčasnú situáciu predseda SPPK.