Nitrianske Pravno buduje obecnú kompostáreň

Nitrianske Pravno 11. septembra (TASR) - Samospráva Nitrianskeho Pravna (okres Prievidza) buduje v tomto období obecnú kompostáreň. Na techniku získala financie z fondov Európskej únie (EÚ), ďalšie prostriedky investuje do prípravy areálu. Kompost, ktorý tam vznikne, plánuje späť distribuovať obyvateľom.



Samospráva zvolila finančne menej náročnú alternatívu, v rámci ktorej nemusí vybaviť obecnú kompostáreň s vážiacim zariadením. Spracovať tam môže maximálne do 100 ton odpadu ročne. "Začiatkom tohto roka sme dokončili financovanie a dofinancovanie strojného vybavenia, potom sme začali upravovať lokalitu. Je veľmi praktická, pretože donedávna bola využívaná ako dočasné miesto na uloženie biologického odpadu z obce Nitrianske Pravno a častí Solka a Vyšehradné," načrtol pre TASR technicko-prevádzkový pracovník obecnej spoločnosti Blažej Litva.



Obecná spoločnosť podľa neho už zabezpečila terénne úpravy plochy, rovnako i povolenia v zmysle legislatívy. "Samozrejme, chce to ešte nejaké ďalšie úpravy, oplotenie, zakúpiť bránu, drobné zariadenia ako vpichovacie teplomery a vlhkomery. Sme na to pripravení a každú chvíľu tam začneme robiť," doplnil.



Kompost, ktorý na obecnom kompostovisku vznikne, plánuje do budúcna využívať i samotná obec, ktorá ho plánuje distribuovať medzi obyvateľov. "Je to hlavná myšlienka, aby sa bioodpad spracoval a vrátil sa naspäť k občanom," podotkol Litva.



Nákup techniky financovala obec z fondov EÚ, náklady predstavovali približne 480.000 eur, ďalšie prostriedky obec investovala do spolufinancovania a ďalších náležitostí, išlo o približne 50.000 až 60.000 eur.



Obec plánuje zabezpečiť i ďalšiu investíciu v oblasti spracovania biologicky rozložiteľného odpadu. "Obec sa zapojila do výzvy na nákup kompostérov. Radi by sme všetkým obyvateľom, ktorí žijú v rodinných domoch, ako i tým, ktorí žijú v bytovkách, pridelili kompostér," ozrejmila prednostka obecného úradu Dagmar Matiašková Ferencová.



Týmto by obec podľa nej čiastočne vyriešila aj problém súvisiaci s kuchynským odpadom. "Uvidíme, či nám Envirofond poskytne dotáciu, a podľa toho sa zariadime ďalej," dodala.