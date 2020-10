Nitrianske Pravno chce zabezpečiť vybudovanie vodozádržných opatrení

Nitrianske Pravno 23. októbra (TASR) - Samospráva Nitrianskeho Pravna má záujem zmierniť dosahy zmeny klímy na území obce. Dosiahnuť to chce vybudovaním viacerých vodozádržných opatrení, na dodávateľa prác už vyhlásila verejnú súťaž.



"Účelom projektu je kombinácia viacerých vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, ktoré zachytávajú dažďovú vodu zo striech budov do podzemných nádrží a následne pomocou smart riešenia je využívaná na zavlažovanie územia. Výmenou nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou sa vybudujú retenčné systémy, ktoré budú rovnako slúžiť na zachytávanie dažďovej vody," uviedla samospráva vo vestníku verejného obstarávania.



Náklady na vybudovanie opatrení odhadla obecná samospráva na 469.672,94 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Lehotu na predkladanie ponúk do súťaže stanovila do 30. novembra. Kritériom pre výber víťaza súťaže je najnižšia cena. Investíciu chce obec financovať z Operačného programu Kvalita životného prostredia.