Výstavy Autosalón a Agrosalón v Nitre boli zrušené

Nitra 2. októbra (TASR) – Nitrianske výstavisko sa rozhodlo zrušiť jesenné výstavy Autosalón a Agrosalón. Výstava osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, autopríslušenstva a servisnej a garážovej techniky Autosalón sa mala uskutočniť od 7. do 10. októbra, medzinárodný poľnohospodársky veľtrh Agrosalón sa mal konať od 20. do 23. októbra.



Vedenie agrokomplexu Národného výstaviska pristúpilo k zrušeniu výstav po rozhovoroch s vystavovateľmi a obchodnými partnermi, berúc do úvahy stále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu, informovalo výstavisko.



Podľa riaditeľa štátneho podniku agrokomplex Národné výstavisko Róberta Kanása výstavisko veľmi detailne mapuje škody spôsobené pandémiou nového koronavírusu i celkovú ekonomickú situáciu, od ktorej závisí budúcnosť výstaviska.



„Vlani sme zaznamenali výpadok tržieb cez 80 %. Do tejto chvíle za celé obdobie pandémie sme prišli o 15 miliónov eur na tržbách. Táto suma môže byť pre nás likvidačná, verím, že štátne inštitúcie k tomu pristúpia s náležitou pozornosťou,“ skonštatoval Kanás počas výstavy Tradície slovenského vidieka v druhej polovici augusta.