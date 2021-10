Nitrianski colníci prekazili obchod s minerálnym olejom

Nitra 8. októbra (TASR) - Ozbrojení príslušníci Colného úradu (CÚ) Nitra zaistili minerálny olej nadobudnutý podozrivým spôsobom. Odhadovaný únik na spotrebnej dani predstavuje sumu 2208 eur, informovala hovorkyňa Colného úradu Nitra Renáta Cebová.



Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Nitra vykonávali v stredu (6. 10.) kontrolnú mobilnú činnosť pri Komárne a v jeho okolí. Zameriavali sa na dodržiavanie ustanovení zákonov o spotrebných daniach. Hliadka kontrolovala aj dve nákladné motorové vozidlá, ktoré prepravovali 6000 litrov minerálneho oleja. Na ložnej ploche sa okrem oleja nachádzalo aj prečerpávacie zariadenie, čo vzbudilo podozrenie, že olej mohol byť nadobudnutý alebo bude použitý v rozpore s platnými právnymi predpismi.



Colníci zistili, že olej je zafarbený do červena. Minerálny olej uvádzaný do obehu na území SR nie je povolené označovať farbivom takéhoto druhu, preto ho zaistili. Vodiči nákladných áut nevedeli predložiť žiadne relevantné doklady o nadobudnutí tovaru. Preverovanie ukázalo, že tovar bol nadobudnutý z tlačného remorkéra na brehu rieky Dunaj za hotovosť 2700 eur.



„Uvedeným konaním sa fyzická osoba dopustila podozrenia zo spáchania trestného činu v zmysle Trestného zákona, respektíve podozrenia zo spáchania priestupku, keďže nie je preukázané vysporiadanie finančných povinností vo vzťahu k uvedenému tovaru,“ skonštatovala Cebová. Miera zavinenia účastníkov konania a protispoločenská ujma bude predmetom ďalšieho zisťovania.



Minerálny olej, ktorý sa používa ako lodná prevádzková látka pri preprave osôb a nákladov na Dunaji, je podmienečne oslobodený od dane v dotknutých členských krajinách EÚ. To je podľa slov Cebovej veľkým lákadlom pre ziskuchtivé osoby, ktoré sa zúčastňujú na takejto preprave. Z tohto dôvodu Colný úrad Nitra monitoruje dodržiavanie pravidiel prepravy osôb a nákladov na rieke Dunaj priamo na brehu, ako aj pomocou služobného motorového člna na plavebnej dráhe.