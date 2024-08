Nitrianski colníci zaistili falzifikáty príslušenstva k mobilom

Nitra 20. augusta (TASR) - Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra zaistili 15.583 kusov falzifikátov výrobkov k mobilným telefónom. Uvedenie do voľného predaja by predstavovalo pre majiteľa ochrannej známky škodu v celkovej hodnote 330.000 eur, informovala hovorkyňa Colného úradu Nitra Renáta Cebová.



Miestne zisťovanie u právnickej osoby zaoberajúcej sa dovozom a predajom príslušenstva k mobilným telefónom vykonali príslušníci nitrianskeho colného úradu v spolupráci so zástupcom oprávnenej osoby na základe podnetu nespokojného zákazníka o možnom predaji falzifikátov výrobkov značky Apple. Pri kontrole skladových priestorov predajcu sa podozrenie, že uskladnené výrobky porušujú práva duševného vlastníctva, potvrdilo.



O osude zaisteného tovaru rozhodne držiteľ ochrannej známky. Ten má možnosť vyjadriť sa vo všetkých prípadoch zadržaného tovaru do 10 pracovných dní, či chce vo veci konať a akým spôsobom. Možnosti sú dve - buď dohodou, keď sa tovar zlikviduje, alebo môže držiteľ ochrannej známky dať podnet na súd. Ten následne rozhodne, či ide o falzifikáty a ako sa má ďalej postupovať.