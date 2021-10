Nitrianski krajskí úradníci budú ďalší rok v podnájme

Nitra 31. októbra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) nebude ani na budúci rok schopný zabezpečiť vlastnú budovu pre svoj úrad. Podľa analýzy, ktorú vypracoval Úrad NSK, bude trvať plánovaná adaptácia stredoškolského internátu najmenej desať až 14 mesiacov. Krajskí úradníci tak budú aj na budúci rok v podnájme, za ktorý NSK zaplatí súkromnej firme ďalších viac ako 132.000 eur.



Kraj sa snaží zabezpečiť budovu pre svojich úradníkov už takmer dve desaťročia, počas ktorých vynaložil nemalé financie na projektové dokumentácie či prenájom priestorov, v ktorých momentálne úradníci pracujú. „Za prenájom sme už zaplatili takmer 1,5 milióna eur. Nám nestačilo 20 rokov na to, aby naši úradníci mohli pracovať v normálnom prostredí. Momentálne si sedia takmer na kolenách, chodby sú zapratané skriňami, je to katastrofa,“ skonštatoval krajský poslanec Miloš Dovičovič. „Aj podľa mňa je to zdĺhavé, treba však pripomenúť, že NSK ako jediný nedostal v čase svojho vzniku od štátu vlastnú budovu,“ pripomenul predseda NSK Milan Belica.



Okrem peňazí za prenájom súkromných priestorov už NSK minul aj ďalších takmer 570.000 eur na projektovú dokumentáciu novej budovy na Slančíkovej ulici v Nitre. K jej výstavbe však nikdy nedošlo, pretože ešte v roku 2012 polícia obvinila sedem osôb z machinácií pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa. Odvtedy sa kraj k projektu nevrátil. Ďalšie peniaze stáli NSK súdne spory so spoločnosťou GAP Real. Kraj sa s firmou súdil pre budovu, ktorú GAP Real postavil pre Úrad NSK na základe zmluvy podpísanej bývalým podpredsedom NSK Miklósom Fehérom. Kraj právoplatnosť zmluvy spochybnil a do postavenej budovy na Palárikovej ulici v Nitre odmietol svoj úrad presťahovať. Súdny spor stál NSK takmer 260.000 eur.



Krajskí poslanci pred časom odsúhlasili uznesenie, podľa ktorého sa na potreby Úradu NSK adaptuje stredoškolský internát na Cabajskej ulici. Podľa analýz, ktoré si nechal úrad vypracovať, by v ňom po rekonštrukcii malo vzniknúť 110 kancelárií pre 250 úradníkov. Okrem nutných stavebných prác, rekonštrukcie budovy, vykurovania a ďalšej infraštruktúry bude nutné k internátu pristavať aj nové rokovacie priestory a parkovisko s kapacitou pre približne 100 áut.



Odhadované náklady na rekonštrukciu budovy boli vyčíslené na takmer 5.900.000 eur s DPH. K tejto sume treba ešte pripočítať takmer 400.000 eur na projektovú dokumentáciu a exteriérové úpravy vrátane výstavby príjazdových ciest a parkoviska. „Tie by nemali prekročiť desať percent z ceny stavebných prác na budove,“ informoval Úrad NSK.