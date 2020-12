Nitriansky kraj bude hospodáriť so sumou viac ako 275 miliónov eur

Nitra 14. decembra (TASR) – Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v pondelok odsúhlasili rozpočet NSK na rok 2021. Na základe ich rozhodnutia bude NSK na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, kde príjmy i výdavky dosiahnu sumu viac ako 275,5 milióna eur.



Ako pripomenula riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová, návrh rozpočtu kraja vznikal v čase pandémie ochorenia COVID-19. „Znižovali sa nám príjmy z daní fyzických osôb, klesali príjmy z kultúrnych a športových zariadení a inštitúcií, znižoval sa príjem z verejnej dopravy a rástli nám náklady na opatrenia, ktoré sa vykonávali v boji s pandémiou,“ uviedla Psotová.



Podľa predsedu NSK Milana Belicu je preto rozpočet na budúci rok ladený skôr konzervatívne. „Musíme počítať s výpadkom príjmov, predovšetkým z dane z príjmu fyzických osôb, ktorý vplýva na naše ekonomické aktivity nielen v rámci kraja, ale vlastne aj Slovenska, Európy a sveta,“ povedal Belica.



Zároveň zdôraznil, že kraj je aj napriek dosahom pandémie stále v dobrej ekonomickej kondícii a na vykrytie príjmov môže v prípade potreby využiť peniaze zo svojej rezervy. „My sme v rozpočte z minulých rokov dokázali ušetriť peniaze, vďaka ktorým dokážeme vykrývať výpadok v príjmoch. Podotýkam, že rozpočet má hodnotu vyše 275 miliónov eur, čo nie je málo. Takže ním dokážeme vykryť potreby kraja, a to aj tie investičné. Možno budeme dokonca investovať aj viac, pretože sme dostali dotáciu od vlády vo výške 15 miliónov, ktorá je však podľa súčasného nastavenia vratná,“ vysvetlil Belica.



NSK bude mať podľa Belicu dostatok zdrojov aj na bežné výdavky. Tie má v príjmovej časti pokrývať suma takmer 206 miliónov eur. „To je relatívne dobrá suma. Takže nás tá súčasná ekonomická situácia nejako mimoriadne nepoškodí. Navyše, máme mimoriadne nízku zadlženosť, ktorá je na úrovni okolo 10 až 10,6 percenta. To je výsledok, ktorý nám umožňuje rozšíriť vejár úverov. Momentálne tvoria splátky pôžičiek okolo 20 miliónov eur, čo je pri našom celkovom rozpočte veľmi nízke číslo,“ skonštatoval Belica.



Ekonomiku NSK i jeho budúcoročný rozpočet preto Belica hodnotí pozitívne. Ako pripomenul, kraj bude aj na budúci rok schopný zabezpečiť svoje fungovanie a zostanú mu zdroje aj na potrebné investície. „Takže nemám obavy, že by sme nevedeli vykryť a stabilizovať ekonomiku kraja, pretože tá možnosť brať úvery a finančná 'vata', ktorú máme v rezerve, je veľmi hrubá. Som preto veľmi spokojný s tým, ako sa rozpočet na rok 2021 vygeneroval,“ dodal Belica.