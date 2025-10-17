< sekcia Ekonomika
Nitriansky kraj bude mať na rok 2026 rozpočet vyše 355 miliónov eur
Podľa Úradu NSK bola tvorba rozpočtu na budúci rok ovplyvnená viacerými rizikovými faktormi.
Autor TASR
Nitra 17. októbra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, v ktorom má celkový objem príjmov aj výdavkov dosiahnuť sumu 355.292.295,78 eura. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý zverejnil NSK.
Ako sa v ňom konštatuje, najvyššou príjmovou položkou kraja bude výnos dane z príjmu fyzických osôb, ktorý by mal v roku 2026 dosiahnuť sumu 175.919.981 eur. Najvyššie výdavky NSK tvoria náklady na vzdelávanie a školstvo, ktoré na budúci rok dosiahnu vyše 120 miliónov eur. Po nich nasledujú sociálne služby v hodnote viac ako 87 miliónov eur. V poradí tretie najvyššie náklady rozpočtu NSK pôjdu na správu a údržbu ciest druhej a tretej triedy a presiahnu sumu 49,5 milióna eur.
Podľa Úradu NSK bola tvorba rozpočtu na budúci rok ovplyvnená viacerými rizikovými faktormi. „Sú spôsobené najmä pokračujúcou konsolidáciou verejných financií, ktorá výhľadovo aj v roku 2026 prináša do rozpočtovania určitú mieru neistoty. Tá sa zakladá najmä na obťažnom prognózovaní dosahov ďalšieho konsolidačného balíčka na vývoj ekonomiky štátu. Je možné predpokladať, že v priebehu roku 2026, rovnako ako v tomto roku, bude nevyhnutné dodatočne prijímať niektoré reštriktívne opatrenia v rozpočtovej oblasti,“ skonštatoval Úrad NSK.
Hospodárenie krajskej samosprávy môže podľa úradu komplikovať aj možný nárast inflácie v dôsledku konsolidačných opatrení a zavedenia transakčnej dane. „To vyvoláva ďalší rast nákladov, cien tovarov a služieb. Značný finančný dosah môže mať aj reforma financovania sociálnych služieb. Pokračuje tiež neistota v naplnení daňových príjmov, pričom v roku 2026 sa k tomu pridáva aj zavedenie ďalších pásiem zdaňovania pre nadpriemerne zarábajúcich. To môžu motivovať daňovníkov k daňovým únikom. Podstatným faktorom je aj očakávaný pokles ekonomického rastu a tlmenie ekonomickej aktivity v dôsledku schválených nových konsolidačných opatrení. Zdroje na financovanie bežných výdavkov rozpočtu kraja sú teda výrazne ohraničené,“ doplnil Úrad NSK.
