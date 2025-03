Nitriansky kraj bude prevádzkovať novú kompu cez rieku Váh vo Vlčanoch

Nitra 26. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) obnoví prevádzku kompy cez rieku Váh v obci Vlčany. Nákup kompy v hodnote približne 685.000 eur chce kraj zaplatiť z 25-miliónového úveru, z ktorého bude financovať aj ďalšie investičné akcie.



Úver schválili krajskí poslanci na svojom rokovaní 24. marca. O kúpe novej kompy však niektorí z nich mali pochybnosti. „Chýba nám vyčíslenie prevádzkových nákladov. Z dostupných zdrojov je známe, že predchádzajúca kompa, ktorá ukončila svoju životnosť, premávala iba 15 percent roka. Bolo to pre prevádzkový poriadok a v dôsledku rôznych objektívnych príčin, napríklad kolísajúcej hladiny Váhu a podobne. Takže o nejakej rentabilite, istotách pre klientov kompy či o pravidelnom skracovaní si cesty nemožno ani hovoriť,“ skonštatoval krajský poslanec Miloslav Hatala



„Môj osobný názor je, že by bolo lepšie riešiť situáciu vo Vlčanoch novým mostom. Mohla by to byť investícia v rámci PPP projektov, takže by most postavil súkromný investor a financie, ktoré budeme dávať na prevádzku kompy, pôjdu na splátky nového mosta,“ doplnil poslanec Jozef Dvonč.



Krajské zastupiteľstvo napokon kúpu novej kompy vo Vlčanoch schválilo. Poslanci Norbert Becse a Ildikó Agócs Kőrösi pripomenuli, že prevádzka novej kompy bude v porovnaní so starou lacnejšia. Bude podľa nich potrebovať podstatne menej obslužného personálu ako stará a zároveň bude modernejšia a v bezchybnom technickom stave. „Nová kompa je mimoriadne potrebná. Tá stará previezla ročne okolo 110.000 áut. Za tých 20 rokov motorové vozidlá pribudli neskutočným spôsobom. Odvtedy čelíme aj problému absencie obchvatu mesta Šaľa a obrovským zápcham,“ pripomenula Agócs Kőrösi.



Poslanec Zsolt Baranyay tiež pripomenul, že nová kompa bude premávať cez Váh v mieste, kde premostenie chýba. „Medzi mostami v Šali a v Kolárove je vzdialenosť 35 kilometrov. Toto je najväčší úsek rieky Váh bez premostenia. V minulosti tam bolo v prevádzke šesť kômp. NSK prevzal tú poslednú, no aj tá už nepremáva. Preto treba sprevádzkovať novú,“ skonštatoval.



Zároveň zdôraznil, že nahradenie kompy vybudovaním nového mosta je momentálne nereálne. „Podľa analýzy Dopravnej fakulty Žilinskej univerzity by nestačilo premostiť iba 140 metrov, ale pre potreby tisícročnej vody by muselo byť premostenie v trojnásobnej dĺžke,“ doplnil.



Riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec pripomenul, že kompa bude slúžiť obyvateľom obcí Selice, Vlčany, Palárikovo i Kolárovo. „Dnes robia obchádzky 40 kilometrov. Kompa je súčasťou cesty tretej triedy, ktorú takto sfunkčníme a sprejazdníme,“ dodal Privalinec.