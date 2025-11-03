< sekcia Ekonomika
Nitriansky kraj bude v roku 2026 hospodáriť s vyše 355 miliónmi eur
Najvyššou príjmovou položkou kraja bude výnos dane z príjmu fyzických osôb, ktorý by mal v roku 2026 dosiahnuť sumu 175.919.981 eur.
Autor TASR
Nitra 3. novembra (TASR) - Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v pondelok schválili vyrovnaný rozpočet NSK na rok 2026. Ako sa v ňom uvádza, príjmy i výdavky kraja v ňom dosiahnu rovnakú sumu v hodnote 355.292.295,78 eura.
Podľa slov riaditeľa Úradu NSK Petra Privalinca prebiehala príprava budúcoročného rozpočtu od apríla a bola mimoriadne náročná, pretože bola ovplyvnená viacerými rizikovými faktormi. „Sú spôsobené najmä pokračujúcou konsolidáciou verejných financií, ktorá výhľadovo aj v roku 2026 prináša do rozpočtovania určitú mieru neistoty. Je možné predpokladať, že v priebehu roku 2026, rovnako ak v tomto roku, bude nevyhnutné dodatočne prijímať niektoré reštriktívne opatrenia v rozpočtovej oblasti,“ skonštatoval Úrad NSK.
Najvyššou príjmovou položkou kraja bude výnos dane z príjmu fyzických osôb, ktorý by mal v roku 2026 dosiahnuť sumu 175.919.981 eur. Najvyššie výdavky NSK tvoria náklady na vzdelávanie a školstvo, ktoré na budúci rok dosiahnu vyše 120 miliónov eur. Po nich nasledujú sociálne služby v hodnote viac ako 87 miliónov eur.
Ako skonštatoval riaditeľ Úradu NSK, krajský rozpočet bude mať v roku 2026 dva hlavné piliere. „Prvým je rekonštrukcia ciest a mostov, na ktorú pôjde suma 32 miliónov eur. Druhým pilierom je sociálna oblasť, kde zvyšujeme príspevky a dochádza k 25-percentému nárastu oproti roku 2025,“ uviedol Privalinec.
Podľa jeho slov je dôležité, že sa NSK podarilo udržať dobré finančné zdravie a znížiť svoju zadlženosť o 50 percent. „Kým v roku 2022 bola 14,6 percenta, rok 2025 budeme končiť s dlhom 7,6 percenta. Inštitút INEKO v októbri určil skóre finančného zdravia NSK na 5,03 zo šiestich bodov. Sme na prvom mieste, čo sa týka hospodárenia a finančného zdravia spomedzi všetkých ôsmich samosprávnych krajov a máme najnižšie náklady na obsluhu dlhu v hodnote 1,8 percenta,“ zdôraznil Privaliniec.
Predseda NSK Branislav Becík ocenil, že budúcoročný rozpočet bol pripravený zodpovedne a zároveň v maximálnej miere podporuje aj rast regionálnej ekonomiky. „Prikrývame sa takou perinou, na akú máme. Teší ma aj ocenenie INEKO, ktoré nám dalo rating A+, čo znamená, že sme v porovnaní s predchádzajúcim rokom preskočili samých seba a NSK si obhájil prvenstvo, čo sa týka ekonomickej stability,“ skonštatoval Becík.
Podľa krajského poslanca Ivána Farkasa je pozitívne, že kraj aj v ťažkých časoch dokáže nájsť financie na rozvojové investície. „Je to menší zázrak, že na tento účel ide 63 miliónov eur a popri tom máme vykrytý aj chod škôl, zariadení sociálnych služieb a ďalších inštitúcií,“ povedal Farkas. „Dôležitým faktorom je aj to, že NSK je lídrom v čerpaní fondov Európskej únie. Tieto zdroje pomáhajú realizovať investície a v neposlednom rade aj udržať zamestnanosť v regióne,“ dodal poslanec Daniel Balko.
