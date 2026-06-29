< sekcia Ekonomika
Nitriansky kraj hospodáril vlani s rozpočtom takmer 361 miliónov eur
Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v pondelok schválili záverečný účet NSK za rok 2025.
Autor TASR
Nitra 29. júna (TASR) - Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v pondelok schválili záverečný účet NSK za rok 2025. Ako z neho vyplýva, kraj vlani hospodáril s rozpočtom, ktorý po všetkých úpravách dosiahol sumu takmer 361 miliónov eur.
Riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec skonštatoval, že hospodárenie kraja za minulý rok skončilo s prebytkom 16.956.377,45 eura. Táto suma bude odvedená do rezervného fondu kraja. „Treba povedať, že sa nám to podarilo po výraznom znížení dlhu, v čase konsolidácie a veľkých investičných akcií. Je to výborné číslo, ktoré vzniklo hlavne šetrením,“ povedal Privalinec.
Ako pripomenul, bežné príjmy NSK boli naplnené na 100 percent a predstavovali sumu 288 miliónov eur. Výdavky dosiahli úroveň 94 percent. „Treba tiež pripomenúť, že dlh v pomere k bežným príjmov predchádzajúceho roka predstavuje výšku 7,51 percenta, pričom podľa zákona môže byť 60 percent,“ zdôraznil riaditeľ Úradu NSK.
Hospodárenie krajskej samosprávy bolo podľa NSK v roku 2025 ovplyvnené viacerými faktormi. K najdôležitejším patrila konsolidácia verejných financií. „Dosahy mali aj legislatívne zmeny v sadzbe DPH, daňové bonusy a tiež presmerovanie časti výnosu dane z príjmov fyzických osôb na krytie výdavkov štátu,“ doplnil NSK.
Riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec skonštatoval, že hospodárenie kraja za minulý rok skončilo s prebytkom 16.956.377,45 eura. Táto suma bude odvedená do rezervného fondu kraja. „Treba povedať, že sa nám to podarilo po výraznom znížení dlhu, v čase konsolidácie a veľkých investičných akcií. Je to výborné číslo, ktoré vzniklo hlavne šetrením,“ povedal Privalinec.
Ako pripomenul, bežné príjmy NSK boli naplnené na 100 percent a predstavovali sumu 288 miliónov eur. Výdavky dosiahli úroveň 94 percent. „Treba tiež pripomenúť, že dlh v pomere k bežným príjmov predchádzajúceho roka predstavuje výšku 7,51 percenta, pričom podľa zákona môže byť 60 percent,“ zdôraznil riaditeľ Úradu NSK.
Hospodárenie krajskej samosprávy bolo podľa NSK v roku 2025 ovplyvnené viacerými faktormi. K najdôležitejším patrila konsolidácia verejných financií. „Dosahy mali aj legislatívne zmeny v sadzbe DPH, daňové bonusy a tiež presmerovanie časti výnosu dane z príjmov fyzických osôb na krytie výdavkov štátu,“ doplnil NSK.