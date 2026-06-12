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Nitriansky kraj odvedie do svojho rezervného fondu 17 miliónov eur
Podľa NSK bolo hospodárenie v roku 2025 ovplyvnené viacerými faktormi.
Autor TASR
Nitra 12. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) hospodáril v roku 2025 s konečným rozpočtom po všetkých úpravách vo výške takmer 361 miliónov eur. Oproti pôvodne schválenému rozpočtu sa jeho objem počas roka zvýšil o viac ako 59 miliónov eur.
Vyplýva to z návrhu Záverečného účtu NSK za rok 2025, ktorý budú krajskí poslanci schvaľovať na svojom zasadnutí 29. júna. Ako sa uvádza v materiáli určenom na rokovanie, hospodárenie kraja za vlaňajší rok sa skončilo s vyše dvojmiliónovým schodkom, s deficitom viac ako 4,1 milióna eur sa skončilo aj usporiadanie finančných vzťahov. Zostatok finančných operácií však dosiahol sumu 23.079.724,02 eura. „Po vyrovnaní schodkov bude prevod do rezervného fondu NSK vo výške 16.956.377,45 eura,“ konštatuje sa v materiáli.
Podľa NSK bolo hospodárenie v roku 2025 ovplyvnené viacerými faktormi. „Predovšetkým vývojom ekonomiky vrátane značnej konsolidácie verejných financií. Dosahy mali aj legislatívne zmeny v sadzbe DPH, daňové bonusy a tiež presmerovania časti výnosu dane z príjmov fyzických osôb na krytie výdavkov štátu,“ pripomenul Úrad NSK.
Ako doplnil, aktuálna celková výška dlhu NSK k 31. decembru 2025 bola 25.027.850,50 eura. „Pri počte obyvateľov Nitrianskeho kraja 661.995 osôb je dlh na jedného obyvateľa 37,81 eura. Dlh v pomere k bežným príjmom predchádzajúceho roka predstavuje výšku 7,51 percenta, pričom podľa zákona môže byť táto hodnota 60 percent. Suma splátok a úrokov k bežným príjmom predchádzajúceho roka je vo výške 1,55 percenta, v zmysle zákona môže dosiahnuť 25 percent,“ doplnil Úrad NSK.
Vyplýva to z návrhu Záverečného účtu NSK za rok 2025, ktorý budú krajskí poslanci schvaľovať na svojom zasadnutí 29. júna. Ako sa uvádza v materiáli určenom na rokovanie, hospodárenie kraja za vlaňajší rok sa skončilo s vyše dvojmiliónovým schodkom, s deficitom viac ako 4,1 milióna eur sa skončilo aj usporiadanie finančných vzťahov. Zostatok finančných operácií však dosiahol sumu 23.079.724,02 eura. „Po vyrovnaní schodkov bude prevod do rezervného fondu NSK vo výške 16.956.377,45 eura,“ konštatuje sa v materiáli.
Podľa NSK bolo hospodárenie v roku 2025 ovplyvnené viacerými faktormi. „Predovšetkým vývojom ekonomiky vrátane značnej konsolidácie verejných financií. Dosahy mali aj legislatívne zmeny v sadzbe DPH, daňové bonusy a tiež presmerovania časti výnosu dane z príjmov fyzických osôb na krytie výdavkov štátu,“ pripomenul Úrad NSK.
Ako doplnil, aktuálna celková výška dlhu NSK k 31. decembru 2025 bola 25.027.850,50 eura. „Pri počte obyvateľov Nitrianskeho kraja 661.995 osôb je dlh na jedného obyvateľa 37,81 eura. Dlh v pomere k bežným príjmom predchádzajúceho roka predstavuje výšku 7,51 percenta, pričom podľa zákona môže byť táto hodnota 60 percent. Suma splátok a úrokov k bežným príjmom predchádzajúceho roka je vo výške 1,55 percenta, v zmysle zákona môže dosiahnuť 25 percent,“ doplnil Úrad NSK.