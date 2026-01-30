< sekcia Ekonomika
Nitriansky kraj pokračuje v obnove siedmich mostov
Autor TASR
Nitra 30. januára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude v tomto roku pokračovať v rekonštrukciách mostných objektov na území kraja. V rôznych fázach realizácie sa aktuálne nachádza sedem mostných objektov, ďalšie sa pripravujú alebo sú v procese verejného obstarávania, informoval predseda NSK Branislav Becík. Kraj spravuje 534 mostov.
V rôznych fázach realizácie sa nachádzajú mostné objekty v Hokovciach, Tekovských Lužanoch, Uhliskách a Novej Dedine v okrese Levice. V okrese Komárno pokračuje obnova mosta cez potok na trase Stará Gúta - Lándor v katastri Vrbovej nad Váhom a v Kolárove, časti Veľký Ostrov.
Vo Vieske nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce bude most dokončený v prvej polovici tohto roka. Na vhodné klimatické podmienky a s tým spojené spustenie stavebných prác čaká most v Lúčnici nad Žitavou v okrese Nitra.
V štádiu príprav alebo v procese verejného obstarávania sú mosty v Kameničnej v okrese Komárno, vo Vrábľoch v okrese Nitra, Veľkých Bedzanoch v okrese Topoľčany, vo Veľkých Ludinciach, v Bátovciach či Farnej v okrese Levice. Most cez potok Hlavinka tesne za obcou Malé Ripňany v okrese Topoľčany čaká na vydanie právoplatného stavebného povolenia.
Pokračovať bude aj pravidelná stavebná údržba mostov. Kraj do nej v tomto roku investuje takmer pol milióna eur. Práce Mostnej čaty Regionálnej správy a údržby ciest sa dotknú približne 20 mostných objektov.
Významným projektom roka 2026 bude spustenie kompy na rieke Váh medzi Vlčanmi a Selicami v okrese Šaľa. Dôležité dopravné spojenie skráti čas cestovania o desiatky minút a bude súčasťou cesty III. triedy, takže jej využívanie bude bezplatné.
