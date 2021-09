Nitriansky kraj musí štátu zaplatiť pokutu, vráti milióny eur

Nitra 27. septembra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vráti štátu zo svojho rozpočtu viac ako 4,1 milióna eur. Ide o 25 percent zo sumy, ktorú kraj dostal ako dotáciu z fondov Európskej únie (EÚ) na opravy ciest. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) však spochybnil priebeh verejnej súťaže na dodávateľa prác a vyrubil kraju pokutu. Pre pochybnosti okolo obstarávania si Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán následne vypýtalo späť milióny eur z už poskytnutých dotácií.



Krajskí poslanci v pondelok odsúhlasili, že sa na vrátenie financií z EÚ použijú peniaze z rezervného fondu NSK. Viacerí z nich však v tejto súvislosti hovorili o svojvôli štátnych orgánov, ktoré podľa nich vydávajú vzájomne si odporujúce a neraz nezmyselné rozhodnutia. Kauza súvisí s projektom rekonštrukcie viacerých úsekov ciest v hodnote vyše 15 miliónov eur, ktorý bol hradený prevažne z európskych fondov. Kraj robil verejné obstarávanie na každú cestu zvlášť. Podľa ÚVO však nemal zákazku rozdeliť, ale mal obstarávať opravy ciest ako nadlimitnú zákazku v jednom veľkom balíku. Preto vyrubil NSK pokutu. „NSK použil na obstaranie rekonštrukcií ciest postupy pre zadávanie podlimitných zákaziek, hoci na to nemal dôvod,“ uviedla pred časom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



Úrad NSK zasa argumentuje tým, že riadiaci orgán ešte pred ÚVO vykonal na NSK tri kontroly vrátane verejného obstarávania a neskonštatoval pri nich žiadne porušenie zákona. „Keď od nejakého štátneho orgánu dostaneme potvrdenie, že verejné obstarávanie robíme správne, tak ako máme vedieť, že máme veci robiť inak,“ uviedla riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová.



Podľa krajských poslancov je neprijateľné, aby jeden štátny orgán poprel rozhodnutie inej štátnej inštitúcie. „Pokiaľ existujú nejaké orgány centrálnej štátnej správy, tak by sa mali medzi sebou dohodnúť. Nemôže sa predsa stať, aby jeden pri troch kontrolách jasne konštatoval, že všetko vrátane verejného obstarávania je v poriadku a potom príde ďalší orgán centrálnej správy a povie, že to nie je v poriadku a vyrubí nám pokutu a následne musíme ešte aj vrátiť nejakú časť nenávratného príspevku,“ myslí si predseda NSK Milan Belica. „Treba o tom hovoriť. Nemali by sme zostať bezmocnou hračkou v rukách štátnych orgánov,“ zdôraznil poslanec Miloš Dovičovič.



Belica okrem toho upozornil, že vo svojich vyhláseniach si odporuje aj samotný ÚVO. „Existuje výklad bývalej predsedníčky ÚVO Zity Táborskej z roku 2017, to je najnovší výklad k stavebný prácam, a tam sa hovorí presný opak toho, čo tvrdí ÚVO dnes, teda o podlimitných a nie nadlimitných zákazkách. Tak potom podľa čoho sa my ako samospráva máme riadiť? Urobíme tak a dostaneme pokutu, urobíme inak a aj tak dostaneme pokutu,“ skonštatoval Belica.



Krajskí poslanci napokon veľkou väčšinou schválili vyčlenenie 4,1 milióna eur na vrátenie časti európskych dotácií. Podľa Belicu žiadnu lepšiu alternatívu nemali. „Je nepríjemné, keď musíme 25 percent dotácií vrátiť, ale na druhej strane tých 75 percent dotácií v kraji zostane a my sa môžeme uchádzať o ďalšie zdroje z EÚ. Keby sme šli cestou súdneho sporu, tak by sme prišli na dlhý čas o možnosť čerpať dotácie, pretože pri tom musíme dokladovať, že nemáme voči štátu žiadne podlžnosti,“ dodal Belica.