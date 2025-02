Nitriansky kraj pripravuje komplexnú rekonštrukciu štyroch mostov

Nitra 10. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu štyroch mostov na území kraja. Vyhlásil verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie mostov v obciach Hajná Nová Ves, Vieska nad Žitavou, Horný Pial a v Tešmáku, mestskej časti Šiah. Celková predpokladaná hodnota zákaziek predstavuje spolu takmer 1,8 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.



Most ponad Bleskový potok sa nachádza v Hajnej Novej Vsi v okrese Topoľčany na komunikácii III/1736 v smere Horné Štitáre - Krtovce. Vybudovaný bol v roku 1936. Pri výstavbe dôjde ku kompletnej prestavbe mosta, pričom pôvodný most bude odstránený vrátane spodnej stavby a bude nahradený novým mostom s rámovou železobetónovou konštrukciou. Celková predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 331.863 eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 13. marca.



Most na ceste III/1630 v obci Vieska nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce premosťuje vodný tok Žitava. Nachádza sa na vstupe do obce od Slepčian. Vybudovaný bol v roku 1945. Most je v súčasnosti potenciálne zatápaný pri povodniach a zároveň vykazuje závažné konštrukčné poruchy ovplyvňujúce zaťažiteľnosť mosta. Pôvodný mostný objekt bude zdemolovaný a nahradí ho nový most s upravenou niveletou. Predpokladaná hodnota zákazky je 698.723 eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 12. marca.



Most v Hornom Piali v okrese Levice prevádza cestu II/580 ponad Hornopialsky kanál. Navrhované technické riešenie predstavuje celkovú demoláciu existujúceho mosta a jeho nahradenie novým mostným objektom. Predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 470.985 eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 12. marca.



Rekonštrukciou prejde aj most cez potok Olvár v mestskej časti Šiah v Tešmáku v okrese Levice. Nachádza sa na komunikácii III/1589. Podľa záverov hlavnej prehliadky mosta je stavebno-technický stav hodnotený ako veľmi zlý. Rok postavenia mostného objektu 1986 sa uvádza na základe mostného listu, predpokladá sa však, že v tomto roku bola realizovaná len jeho rekonštrukcia. Vzhľadom na jeho stav bude existujúci mostný objekt kompletne odstránený a nahradený novou nosnou konštrukciou. Predpokladaná hodnota zákazky je 260.961 eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 13. marca.