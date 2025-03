Nitriansky kraj si na investície vezme úver v hodnote 25 miliónov eur

Nitra 24. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) si vezme úver vo výške 25 miliónov eur. Pôžičku určenú na investičné akcie v pondelok schválili krajskí poslanci.



Ako informoval riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec, úver z Československej obchodnej banky bude mať úrok 0,25 percenta. "Dátum posledného čerpania je 31. decembra 2027, prvá splátka sa uskutoční 15. marca 2028 a posledná 15. decembra 2042," konštatuje sa v schválenom materiáli. Väčšina financií z úveru pôjde na opravy mostov a ciest, ďalšie zdroje sú určené na elektronickú protipožiarnu ochranu do zariadení sociálnych služieb (ZSS), na rekonštrukcie škôl, na nákup kompy vo Vlčanoch i na prípravu výstavby sídla NSK.



Podľa Privalinca sú všetky investície, ktoré budú financované z úveru, dôkladne pripravené. "Sú dotiahnuté až do stavebných povolení, začali sa už aj verejné obstarávania, takže sa môžu prakticky okamžite realizovať. Úver budeme spotrebovávať priebežne, ale všetko máme pripravené tak, že sme pripravení čerpať celú sumu," zdôraznil Privalinec.



Podľa hlavného kontrolóra kraja Juraja Andraška je NSK vo výbornej ekonomickej kondícii s dlhom približne 16 miliónov eur, čo predstavuje zadlženosť šesť percent, pričom zákonom dovolená maximálna zadlženosť samospráv je na úrovni 60 percent. "Aj po vzatí úveru bude zadlženosť NSK iba 16 percent," doplnil poslanec NSK Daniel Balko (Pravivcový klub).



Ako pripomenul, konsolidačné opatrenia znemožnili NSK investovať vlastné zdroje na dôležité a potrebné projekty. "Našťastie zodpovedné hospodárenie kraja nám umožnilo prijať bez väčších rizík nový úver. Peniaze pôjdu na mosty, cesty, školy i sociálne zariadenia, čím znížime náš investičný dlh o milióny eur," skonštatoval. "Som rada, že kraj zainvestuje do elektronickej požiarnej ochrany ZSS. Nejde o lacnú záležitosť, my však nechceme, aby nám zomierali klienti pri požiaroch tak, ako sa to v roku 2015 stalo v ZSS v Hurbanove, kde zahynuli dvaja ľudia," doplnila poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová (KDH).



Podľa poslanca Ivána Farkasa (Aliancia) sú investície, ktoré budú z úveru financované, mimoriadne dôležité. "NSK má najzdravšiu ekonomiku zo všetkých krajov. Je v našom záujme, aby sme využil úver na realizáciu investícií, ktoré sú v našich regiónoch mimoriadne potrebné," doplnil.