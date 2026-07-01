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Nitriansky kraj spúšťa rekonštrukciu úseku cesty na moste ponad R1A

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Ilustračná fotka. Foto: TASR

Pracovníci Regionálnej správy a údržby ciest (RSÚC) zabezpečia odfrézovanie a následne aj pokládku nového asfaltu na moste nad rýchlostnou cestou R1A.

Autor TASR
Nitra 1. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) spúšťa rekonštrukciu frekventovaného úseku cesty II/513 v Nitre. Práce sa začnú v piatok 3. júla vo večerných hodinách a potrvajú do nedele (5. 6.), informoval NSK.

Pracovníci Regionálnej správy a údržby ciest (RSÚC) zabezpečia odfrézovanie a následne aj pokládku nového asfaltu na moste nad rýchlostnou cestou R1A. V rámci opravy bude zrekonštruovaná nevyhovujúca vrchná vrstva vozovky na ploche približne 1200 štvorcových metrov, informoval riaditeľ RSÚC Matúš Starovič. Po ukončení údržby bude na zmodernizovanú vozovku doplnené nové vodorovné dopravné značenie.

Premávka bude počas realizácie prác obmedzená len čiastočne, vedená bude striedavo v jednom jazdnom pruhu. „Ide o mimoriadne dôležitý dopravný úsek, ktorý denne využívajú tisíce vodičov a zásah je už nevyhnutný,“ skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.
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